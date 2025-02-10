魔女｜漫畫家姜草《照明商店》後力作　朴珍榮盧正義隔13年終同台

又一漫撕男女來襲！由朴珍榮和盧正義主演的Viu Original原創奇幻韓劇《魔女》將於2月15日強勢開播，劇集改編自人氣作家姜草的同名網漫，有望成為年度神作！今日為你整理以下七大看點為《魔女》預熱，香港觀眾到時可透過「黃Viu」收看。

1.姜草作品例必爆紅

韓國人氣漫畫家姜草擅於撰寫奇幻題材，改編自他筆下作品的劇集先後紅遍全球，繼《Moving異能》及《照明商店》大獲成功之後，即將又有《魔女》登場，難怪新劇被大眾睇高一線！《魔女》講述神秘女子朴美貞（盧正義飾）自小被稱為「魔女」，喜歡她的男人不是受傷就是死亡，她也因此過著與世隔絕的生活；她的中學同學李東鎮（朴珍榮飾）為了證明深愛的美貞並非魔女而入讀統計學系，十年後更搖身一變成為業界最強數據分析師。某天二人意外在地鐵重逢，東鎮選擇冒著生命危險打破美貞的不幸，他們也在過程中成為了彼此愛的救贖⋯⋯劇中東鎮為了讓美珍重新看到世界的光明，決心以身試法打破「不幸法則」，姜草希望藉此傳遞出「善良之人的憐憫可以帶來偉大救贖」的訊息，為世界帶來善念。

李東鎮（朴珍榮飾）為了證明深愛的美貞並非魔女而入讀統計學系，十年後更搖身一變成為業界最強數據分析師。

2.盧正義又一代表作

去年盧正義憑藉《名校的階梯》人氣急升，不但成為了各大雜誌御用模特兒，網友更激讚她的高冷氣質與「朴美貞」一角不謀而合！談到再次擔任女主角的心情，盧正義坦言視《魔女》為代表作：「《魔女》是我生命中一套珍貴的作品，因為這是我出道以來學到最多、感受最多、留下最深印象的電視劇。」

朴美貞（盧正義飾）自小被稱為「魔女」，喜歡她的男人不是受傷就是死亡，她也因此過著與世隔絕的生活。

3.朴珍榮回歸歌影視

2025年可謂「朴珍榮年」，早前他夥拍GOT7隊友暌違四年回歸Kpop界，掀起了樂迷的集體回憶；時隔不足一個月，他推出了退伍後首部韓劇作品《魔女》，讓粉絲興奮不已！除了獲原著書迷認證他與角色相似度極高，導演金泰均亦大讚他表現出色：「珍榮穩定的音色和眼神都非常切合角色，『東鎮』的純粹和認真也很好地反映在他身上。」

2025年可謂「朴珍榮年」，早前他夥拍GOT7隊友暌違四年回歸Kpop界，掀起了樂迷的集體回憶；時隔不足一個月，他推出了退伍後首部韓劇作品《魔女》，讓粉絲興奮不已！

4.13年後同框主演

朴珍榮和盧正義出道以來看似沒有交集，原來二人曾經一同演出2012年偶像劇《Dream High 2》，不過當時並未同框；十三年後他們終於同台主演，不論是劇種、還是二人的高顏值，都讓網民相當期待！據悉珍榮更經常自掏腰包請劇組吃飯，又會為全體工作人員準備禮物，難怪盧正義在劇集殺青時也忍不住在社交平台上表現不捨！值得一提的是，朴珍榮和盧正義曾分別擔任SBS《人氣歌謠》的主持人長達一年，可說是另類的緣分。

朴珍榮和盧正義出道以來看似沒有交集，原來曾經一同演出2012年偶像劇《Dream High 2》，不過當時並未同框；十三年後他們終於同台主演。

5.校服造型吸睛

劇中朴美貞和李東鎮早在高中結緣，近日劇組也釋出了盧正義和朴珍榮的校服照，只見現年23歲的盧正義一身青春造型毫無違和感，幸好30歲的珍榮亦自帶娃娃臉，再披校服仍然極具說服力！其中珍榮在雪中回望盧正義的場景，雙眼青澀純粹，充分演活了一名高中學生，使人不禁期待他的發揮。

近日劇組也釋出了盧正義和朴珍榮的校服照，只見現年23歲的盧正義一身青春造型毫無違和感。

珍榮在雪中回望盧正義的場景，雙眼青澀純粹，充分演活了一名高中學生。

6.配角陣容強大

除了男女主角引爆熱話，《魔女》亦集結了張慧珍、安內相等實力派演員，網上亦流出了不少慶功宴照片，在大合照中可見《Uncle》張姬領、《流星》權韓率、朱鍾赫和金寶英等，黃金配角陣容絕對是新劇的賣點！

7.奧地利實地取景

為了忠於漫畫朴美貞的夢想之地，《魔女》特地選址奧地利人間仙境哈爾施塔特（Hallstatt）拍攝大結局，當地早於1997年被聯合國世界教科組織列入世界文化遺產，以湖光山色聞名，因此不但網民期待這個壯麗場景，漫畫迷亦非常期待男女主角在當地的愛情終章！