區俊賢醉酒鬧事扯女生頭髮強吻惹禍 曾文心感震驚：我識佢唔係咁

曾文心今日（10/2）現身奧海城出席無綫新劇《痞子無間道》首播晚宴。對於同期訓練班學員的區俊賢，在新年期間到私竇耍樂時，疑醉酒鬧事，出手扯住長髮少女的頭髮，並強行拉向自己，繼而雙手熊抱並加以強吻，少女一度反抗用力掙脫，最後雙雙倒在地上，身旁友人大為緊張，立即上前了解，但最後卻演變成群體毆鬥。事發經過被現場閉路電視錄下。

曾文心與區俊賢是同期訓練班同學。（吳子生攝）

曾文心接受《香港01》訪問時表示震驚：「其實我係唔知道佢發生咗呢件事，而家知道咗之後，我覺得好震驚，因為平時我哋相處嘅時候，不論喺訓練班嘅時候，佢都係比較有風度，而之前我哋出嚟玩桌遊嘅時候，就冇見過佢飲酒之後嘅佢，而家得知佢發生咗呢件事情，我係震驚，佢竟然扯個女仔頭髮⋯⋯⋯我係冇諗過佢會咁做。（之後會唔會同佢出飲嘢要小心啲？）其實本身我係唔飲酒，咁飲嘢小心就要好好保護自己，但我真係唔知⋯⋯⋯（你判斷佢呢個行為啱唔啱？）如果個男仔扯個女仔個頭髮呢個行為，喺客觀事實上絕對係唔啱。呢啲咁嘅事，我都係第一次聽，唔知點講好。（佢兩面人會唔會覺得好恐怖？）⋯⋯⋯（抖大氣）我唔知呀，我而家俾唔到反應，因為同我認識嘅佢唔係咁，本身喺訓練班嘅時候，我係女班長嚟，變咗對每一位學員都認識，而家佢咁樣唔知俾咩反應好。」