丁子朗同冼靖峰感緊張跳得唔好冇下次　文佐匡嬴馬請食飯：好震撼

日前（9日）無綫舉行「TVB賽馬日」，旗下一班藝員盛裝出席，胡楓更化身財神現身馬場，成功吸睛。姚焯菲、鍾柔美及林智樂打頭陣於沙圈勁歌熱舞，而《亞洲超星團》（丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、黃星綽、文佐匡）亦在馬場表演，成功吸引到不少TVB粉絲到場支持。



《亞洲超星團》（丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、黃星綽、文佐匡）亦在馬場表演。(陳順禎 攝)

丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、黃星綽、文佐匡接受傳媒訪問時對於再合體表示很開心，丁子朗說：「好開心受到公司要邀請啦，畀咁多位嘅高層，欣賞我哋跳舞有冇進步到。」但就未有機會問他們的意見，他更指：「我覺得我哋好用心，我哋為咗呢個show呢，尋日都特登自己book咗個跳舞房去練咗幾個鐘嘅。」丁子朗更指雖然這首歌已經跳過幾次，但都希望「精益求精」：「每一次都唔好令到觀眾失望。」

丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、黃星綽、文佐匡接受傳媒訪問時對於再合體表示很開心。(陳順禎 攝)

黃奕斌都表示很開心：「喺新年新年流流，同大家喺Racing Day呢度我哋可以表演到，我覺得係一件好開心嘅事。」文佐匡則指：「如果跳得好唔好，我都係會跳緊。」大家都表示要之後看影片才知道跳得好不好。

大家都表示要之後看影片才知道跳得好不好。(陳順禎 攝)

被問到會否特別緊張時，冼靖峰就指其實每次都會緊張：「我覺得呢種緊張係好事嚟嘅，即係代表我哋好care呢個表演。好care每一次嘅演出機會，因為我覺得無論個場合係咩都好，我哋都好想盡力去做好佢。」但就指今次特別的緊張，丁子朗說原來是因為：「我哋嘅老闆們一直都喺度望住我哋，金精火眼𥄫住我哋有冇進步，冼靖峰有冇跳好啲舞啦，我哋唱歌有冇唱得好咗啦。咁所以係緊張嘅，咁但係好似有一句咁講，因為其實我哋都好明白嘅，如果我哋跳得唔好嘅話就唔會再有下一次機會，咁即係每一次都用最後嘅機會嚟跳！」

原來因為老闆們一直𥄫住佢哋有冇進步。(陳順禎 攝)

大家被問到有否向老闆們拿貼士，丁子朗就大爆文佐匡嬴了錢：「我同細Hugo一齊第六場出咗去睇，跟住就諗住現場去睇我嗰隻馬，跟住我哋喺度睇呢，就好震撼嘅！睇住隻馬，因為我哋咁啱一門口呢就係佢哋嗰個finish line，睇住隻馬喺度衝，跟住我哋兩個一齊keep住啊keep住啊！跟住就跑咗出嚟，就幾正！」

丁子朗就大爆文佐匡嬴了錢。(陳順禎 攝)

黃星綽則指自己其實沒有買：「我就冇買到嘅，但係呢我都幾享受嗰個有啲似競技咁樣嘅一個運動啦，我覺得係幾開心，即係打氣見到自己打氣嗰隻馬，跑咗第一咁樣。其實我想補充返呢講起跳舞點解緊張呢，因為我哋雖然初戀表演咗好多次啦，但係我哋每次可能人數有少少唔同，咁我哋都會有少少或者係場地嘅限制，好似今日個台就比較細啦，咁我哋都會有少少嘅調整。但係我哋嘅調整呢就係尋日調整完，今日就要表演啦。」黃星綽立即表揚跳舞比較差的冼靖峰，因為他學新舞蹈有進步：「冼靖峰佢學新step，但今日係冇問題嘅，佢跳舞進步咗，學得快。」

黃星綽大讚冼靖峰學新舞蹈有進步。(陳順禎 攝)

他們被問到除了演唱《初戀》外，還唱了什麼歌，大家都異口同聲說：「《小幸運》！」至於選《小幸運》的原因，丁子朗則表示：「因為我哋想將我哋嘅幸運分享俾觀眾。」

大家都異口同聲說：「《小幸運》！」(陳順禎 攝)

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