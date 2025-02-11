Angelababy兩部主演劇草草播畢　被指難重回內娛從前地位

現年35歲的Angelababy(楊頴），在2023年因被影到在法國巴黎看瘋馬騷，而引來大批網民不滿，隨後被發現多個社交網站遭到禁言，疑被軟封殺。雖然在2024年初遭到解禁，但其人氣已大不如前，最近更被發現在不到一個月之內而且沒有太多宣傳下草草播放兩部主演電視劇，而且演員排名順位更被押後，不禁令人覺得其在內娛地位已不及從前。

Angelababy被指難重回以前的地位。（Angelababy微博圖片）

近日，內地知名網紅「王大發」開直播時就談及Angelababy ，有網民詢問Angelababy 這波回來能重回之前的地位嗎？「王大發」就二話不說：「難，但是我跟你說Angelababy 難回之前娛樂圈的地位，但是有一條，她的時尚資源依然不會差，因為Angelababy的時尚表現力不錯的，她漂亮而且她是模特兒出身，再加上她的粉絲，她還是有一定的轉化度。」

知名網紅「王大發」表示Angelababy時尚資源依然不會差。（微博圖片）

Angelababy演員排名順位被押後。（微博圖片）

Angelababy作為內娛一線女星，過往有作品播出都有一定的宣傳及受到關注。但近來播放的兩部劇集《相思令》、《漫影尋蹤》似乎草草播放完就算，無論收視及口碑都平平，後者更被發現在第一集出現時的鏡頭更不夠3分鐘，令不少網民大感驚訝，但有網民卻認為不意外，猜測劇集能被批准播出已不錯，可減低出品方的損失。

《相思令》在1月20日就空降播出。（《相思令》微博圖片）