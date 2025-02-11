李尚正與「香城一姐」合作火花猶如通渠水　初遇最強Body勁開心

李尚正與「香城一姐」張錦霞在賀歲電影《麻雀女王追男仔》擦出不少火花，日前二人接受HOY主播王凌燕專訪，二人首次參演王晶及葉念琛的電影，阿正興奮說：「有啲想同經理人提出減價，但被經理人否決，話你畀人知道你鍾意佢，多過佢鍾意你，咁就唔得嘞。（佢哋兩位都好欣賞你，所以唔使減價。）佢哋經常咁樣講 ，未必，啱啱我有時間咋，否則都唔會搵得咁倉卒，然後我即時搵阿霞。」阿霞說：「我同導演講唔使傾嘞，直接出通告啦！我一定會嚟嘅。」

李尚正個樣已經好有喜感。

談到二人首次合作，阿正說化學作用十足：「諗唔到霞姐咁有啟發性，所有嘅對白、動作、造型、甚至係氣場都係嘩一聲。」阿霞也說：「呢種化學作用就好比通渠水，嗰種爆炸力，放入去好多泡。」二人於片中飾演一對，還透露有沒有親臉的戲，阿霞說拍攝過程很開心：「因為都見到正爺，佢學識豐富，才華橫溢，會令你喺旁望一望都獲益良多。」問阿正見到郭珮文是否也很開心，他就說：「開心嘅，因為佢係最強Body（身體），閱後報告我會覺得霞姐係技巧型。」

李尚正首度與「香城一姐」阿霞合作。

郭珮文戲中造型。

郭珮文真係最強body。（ig@julianakpm）

阿正去年憑《死屍死時四十四》角逐金像獎最佳男配角，他坦言之後多了機會：「人哋唔記得我個名字，但會記得我曾角逐最佳男配角，話搵佢啦！睇睇佢有冇空，真係有呢種情況。（是否賺多了呢？）我估要慢慢轉化，先有知名度，然後多啲人搵，然後要成事，最後尾數再追公司，我估都花幾年，慢慢嚟 ，係長遠嘅投資。」

李尚正係HOY一哥。