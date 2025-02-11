前TVB新聞主播團拜　個個離巢後嫁豪門闊少律師婚後生活令人稱羨

前TVB新聞主播蔡雪瑩（Snowy）於2016年與上市公司太子爺朱威霖（William）奉子成婚，成功嫁入豪門，過住人人稱羨的闊太生活！日前，她就現身主播拜年團，寫道：「我哋都係新聞主播！從來都冇做過同事，但係可以咁熟，維持咁多年友誼真係好難得！仲要差唔多時間一齊結婚，生埋BB添！啲細路又可以一齊玩，真係好開心！以後就年年都咁樣一齊拜年啦，人生就係咁，TVB劇集都冇咁嘅劇情😛」

個個嫁得好！（IG/@snowychoi）

前無綫主播蔡雪瑩嫁入豪門！（ig：snowychoi）

照片中，除了有蔡雪瑩，更有駱文捷、馬秀荃和黃麗幗，雖然幾位都先後擔任過TVB新聞主播，但任職時間不同，但原來幾位私下感情如此好，令人意外！其中，黃麗幗曾被讚是翻版湯怡，2010年樹仁大學畢業，2010年曾參加由亞洲電視舉辦的《馬壇超新星》，並曾於無綫電視擔任兒童節目主持。2012年7月開始出任無綫互動新聞台主播， 2016年4月離開無綫新聞，轉投海通國際出任環球市場部高級副總裁。她在2019年與經營美容院生意的圈外男友Jeff結婚，並於沖繩出嫁，成為幸福人妻。

黃麗幗（Ruby）2019年水著照完全無走樣。（IG：@wonglaikwok）

黃麗幗（Ruby）少女味十足被封翻版湯怡。（IG：@wonglaikwok）

而駱文捷於2017年與總督察鄧翊幾結婚，婚後離開無綫轉型為公關公司副總裁，搖身一變做女強人。而馬秀荃在2021嫁律師男友，離巢後曾任職九巴公關。

幸福人妻！（IG/@de_odd）