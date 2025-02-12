TVB童星相約樂瞳楊潮凱聚會自言冇老　離巢嫁外籍男友絕跡幕前

現年36歲的潘曉彤在2014年宣布離開TVB並退出娛樂圈，近年已絕跡幕前，但仍不時與昔日圈中好友聚會。日前潘曉彤相約楊潮凱、樂瞳聚會，並開心曬出合照，寫道：「咁無理由我唔post㗎嘛，係咪？無老同無腦又講過啦，咁就講吓我一見 @hoi1218 嗰吓見皮膚咁好就問佢係咪化咗妝。咁用吓個腦都知佢又點會為咗見我同 @loktungcilla 化妝丫……所以真係係無腦。」

潘曉彤在2014年宣布離開TVB並退出娛樂圈。（IG@rachiepn）

Fit！（IG@rachiepn）

行山。（IG@rachiepn）

形象健康。（IG@rachiepn）

形象健康。（IG@rachiepn）

相約楊潮凱及梁嘉琪聚會。（IG@rachiepn）

好Friend。（IG@rachiepn）

相中所見，楊潮凱站在潘曉彤及樂瞳身後，三人難得相聚，笑得特別燦爛！童星出身的潘曉彤早在4歲時已加入TVB兒童節目《閃電傳真機》做小主持，但其後她赴澳洲留學，回港後於2004年重返TVB拍劇，在劇集《一屋兩家三姓人》中飾演主角運動型少女方穎儀。而在2011年的重頭劇《天與地》中，她就飾演黃德斌的女兒鄭文珊，再度引起觀眾關注。潘曉彤曾在《On Call 36小時II》中飾演羅鈞滿的女友，劇中兩人經常爭執，被喻為最麻煩的「國寶」情侶。

三人難得相聚，笑得特別燦爛！（IG@rachiepn）

Keep得好！（IG@loktungcilla）

潘曉彤在4歲時，已經加入無綫兒童節目《閃電傳真機》做小主持。（IG@rachiepn）

運動型。（IG@rachiepn）

不時分享近照。（IG@rachiepn）

「國寶」情侶令觀眾印象深刻。（《On Call 36小時II》截圖）

同馬國明有不少對手戲。（《On Call 36小時II》截圖）

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潘曉彤不但欖球、籃球、滑水、溜冰樣樣皆精，曾學過大聖劈掛的她因身手敏捷，在2013年被選中拍攝荷李活動作片《Lady Bloodsport》，電影以全英文拍攝，而且要練習功夫，但對她來說可謂無難度。潘曉彤在2014年宣布離巢，同年加入國泰成為空姐，並與外籍男友結婚。而潘曉彤與圈中人仍保持聯絡，當中她與拍攝劇集《金枝慾孽貳》時組成的「金枝六壯士」，即簡慕華、苟芸慧、梁嘉琪、伍詠薇特別友好，2018年苟芸慧結婚時，潘曉彤亦有擔任姊妹團之一。雖然潘曉彤已絕跡幕前，但仍不時在IG分享近況，大曬世界各地的美食、旅遊、生活資訊等等，生活自在！

潘曉彤在2014年宣布離巢，同年加入國泰成為空姐，並與外籍男友結婚。（微博圖片）

潘曉彤與拍攝劇集《金枝慾孽貳》時組成的「金枝六壯士」，即簡慕華、苟芸慧、梁嘉琪、伍詠薇特別友好。（IG@rachiepn）

「金枝六壯士」。（IG@rachiepn）

不時聚會。（IG@rachiepn）

不時聚會。（IG@rachiepn）

慶生。（IG@rachiepn）

感情要好。（IG@rachiepn）

2018年苟芸慧結婚時，潘曉彤亦有擔任姊妹團之一。（IG@rachiepn）

2018年苟芸慧結婚時，潘曉彤亦有擔任姊妹團之一。（IG@rachiepn）

2018年苟芸慧結婚時，潘曉彤亦有擔任姊妹團之一。（IG@rachiepn）

經常周遊列國。（IG@rachiepn）

經常周遊列國。（IG@rachiepn）

風景照。（IG@rachiepn）

風景照。（IG@rachiepn）

風景照。（IG@rachiepn）