29歲人氣小花為拍網劇赴柬埔寨　惹粉絲擔心火速在社交網報平安

早前內地演員王星（星星）到泰國試鏡，之後被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，最終成功獲救，事件引起極大關注。而正正因為該事件，令大家更關心東南亞的人身安全問題，而近日人氣小花有「最美穆念慈」之稱的孟子義就被發現為了拍攝網劇《三線謎回》而遠赴柬埔寨，此行程令不少粉絲相當擔心，不過其非常識做透過微博及工作室向粉絲們報平安。

王星事件引起極大關注。（王星微博圖片）

孟子義有「最美穆念慈」之稱。（孟子義微博圖片）

因為王星事件令大家對東南亞的人身安全問題更為關注，再加上有報導指詐騙集團的目標是針對演藝人員下手，所以當孟子義的微博IP屬地顯示在柬埔寨時甚令粉絲們關心，原來其已遠赴當地取景拍攝網劇《三線謎回》，網上亦流傳其拍攝時多張路透照，一舉一動引起粉絲關注。

孟子義目前在柬埔寨拍戲。（微博圖片）

孟子義的微博IP屬地顯示在柬埔寨。（微博圖片）

而為了避免大家擔心，孟子義亦非常識做透過個人微博上貼多張在當地拍攝的美照，可見留着中短髮的她氣質出眾，無論正臉還是側臉都一樣漂亮，根本是360度零死角大美人，她留言表示：「遊客隨拍，放心啦！」而其工作室亦第一時間轉發向粉絲們報平安。而在赴柬埔寨前，她在機場向粉絲表示：「拍戲完了就回酒店我也不出門。」還表明不會向陌生人開門。雖然赴柬埔寨有工作人員陪同，但有網民亦非常擔心，更留言叫她晚上最好不要外出，人在他鄉不要掉以輕心。

孟子義曬美照報平安。（孟子義微博圖片）