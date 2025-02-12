兩大美魔女年過半百美貌依然　前港姐曾戀船王之孫惜未能嫁入豪門

現年53歲的陳霽平（Maria）在1995年參選港姐後加入TVB，離巢後轉型做專業司儀，精通多國語言的她更成為司儀界的搶手貨！早前陳霽平趁着農曆新年相約江希文聚會，兩人更拍片向大家送上新年祝福，不少網民都留言大讚兩位靚女雖然都已年過半百，但保養得宜，絕對是圈中數一數二的美魔女！

陳霽平（Maria）離巢後轉型做專業司儀。（IG@ladyladymc）

Keep得好！（IG@ladyladymc）

陳霽平趁着農曆新年相約江希文聚會。（影片截圖）

兩人更拍片向大家送上新年祝福。（影片截圖）

兩人更拍片向大家送上新年祝福。（影片截圖）

不少網民都留言大讚兩位靚女雖然都已年過半百，但保養得宜。（影片截圖）

絕對是圈中數一數二的美魔女！（影片截圖）

出生於台灣的陳霽平，小學畢業後就到美國升讀中學，之後在加拿大多倫多大學主修商業及心理學，回港後於香港中文大學修讀傳理系碩士，曾擔任過中大傳理系助教。陳霽平曾參演過不少TVB劇集，當中她在2004年憑《金枝慾孽》中寶嬋姑姑一角獲提名「本年度我最喜愛的飛躍進步女藝員」，但她在2008年拍完《珠光寶氣》後選擇離巢，回復自由身的她曾參演HKTV劇集，但近年已沒有參演幕前演出。

陳霽平（Maria）在1995年參選港姐後加入TVB。（視覺中國）

曾參演《天幕下的戀人》。（影片截圖）

曾在《金枝慾孽》中飾演寶嬋姑姑。（YouTube影片截圖）

2008年拍完《珠光寶氣》後選擇離巢。（影片截圖）

陳霽平精通英語、國語、廣東話、日語及法語，她淡出幕前後開始做英文補習老師，同時亦有兼任作家，曾出書教授學習英語心得，又出過英文發聲應用程式，教授常用英語的準確讀法。雖然陳霽平才貌兼備，但情路就比較坎坷，她曾與船王趙從衍之孫，即趙世曾的姪仔趙式言、前亞視執行董事盛品儒傳出戀情，但可惜未能嫁入豪門，2016年她自爆已經雪卵，希望為日後為人母做準備。現時陳霽平主要擔任司儀，但生活低調的她甚少更新社交平台，不過仍可見她保養得宜，身材同外貌都依然Fit爆，魅力不減！

教授常用英語的準確讀法。（IG@ladyladymc）

現時陳霽平主要擔任司儀。（IG@ladyladymc）

大曬流利英文。（影片截圖）

保養得宜。（IG@ladyladymc）

皮膚依然白滑緊緻！（IG@ladyladymc）

依然少女味十足！（IG@ladyladymc）

而江欣燕妹妹江希文（Liz，前名江欣慈）2015年與年長20歲的資深大律師胡漢清因爭奪撫養權及生活費等而鬧上家事法庭，分手後江希文獨力撫養囡囡，生活低調。直至2022年江希文被爆出新戀情，近年更不時與從事保險業的男友Herbert（陳維明）一起出席聚會。蜜運中的江希文愈來愈靚，她更不時拍片分享保養心得！

同江希文聚會。（IG@ladyladymc）

江欣燕和江希文曾在《倚天屠龍記》中飾演母女，江希文飾演小昭的江希文令不少觀眾留下深刻印象。（劇照）

江希文與從事保險業的男友Herbert（陳維明）十分甜蜜。（IG@liz_ketolife）

融入家中。（IG@liz_ketolife）

一起去旅行。（IG@liz_ketolife）

Fit爆狀態不輸後生女！（IG@liz_ketolife）

Deep V上陣。（影片截圖）

做瑜伽。（影片截圖）