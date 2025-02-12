武打巨星現身五台山納福身材圓潤步履蹣跚　屢傳健康出問題惹憂心

現年61歲的影壇武打巨星，有「功夫皇帝」之稱的李連杰，自從十餘年前被診斷患有甲狀腺疾病，便長年受健康問題困擾，近年產量大減，鮮有參與幕前演出，對上一部演出作品為2020年上映的迪士尼版《花木蘭》，亦僅為客串形式。李連杰雖然淡出幕前，專心養病、陪伴人家及頌佛，但仍不時與太太利智及女兒們出遊，並偶爾出席影壇老友聚會飯局。潛心禮佛的李連杰年前在西藏拉薩現身期間，被影到需由一名男子輕扶，因而傳出他身體出現問題，令人憂心他的健康狀況。

李連杰於台灣訪談節目裡回顧自己年少練武的歲月，表示刻苦嚴苛的程度，令他30歲時仍然會發惡夢。（視覺中國）

李連杰與兩名女兒。（IG圖片）

李連杰在IG分享一家與年頭前往尼泊爾求佛修行的照片，意外曝光現年62歲妻子利智的最新容貌！（IG照片）

李連杰夫妻檔與細女Jada齊去尼泊爾求佛修行！（IG照片）

李連杰現身武打巨星飯局，與吳京、袁和平等人同場。（微博圖片）

日前有網民於社交網以「李連杰來五台山」為標題，分享了一段李連杰現身五台山的短片。從片中可見，李連杰一身全黑打扮，戴上cap帽，低調樸實。他獨自一人從寺廟步出並慢慢走下樓梯，有點步履蹣跚，臉上流露出微笑，他的身旁未見他的老婆利智和兩名女兒，但就有一男一女友人同行。李連杰的臉形和身形看來都圓潤了不少，甚至有肚腩，呈現發福模樣。有網民看到李連杰的狀況，表示：「感覺下梯子都有點吃力了」、「感覺他身上都有老人味了」、「腿腳不靈活了」，慨嘆他老了，亦有網民懷疑是舊影片，指與李連杰在2024年去過五台山時的打扮一樣。

李連杰現身五台山。(小紅書)

李連杰現身五台山。(小紅書)

李連杰現身五台山。(小紅書)

李連杰現身五台山。(小紅書)

李連杰現身五台山。(小紅書)

李連杰現身五台山。(小紅書)