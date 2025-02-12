胡定欣元宵節公開與醫生男友合照　傳男方曾追求呢位TVB性感才女

現年43歲的視后胡定欣單身多年，去年宣布成功「脫單」，但男友身份一直保密，直至日前有報道指其男友是公認的鑽石筍盤，家境不俗，是一位年輕有為的醫美醫生，而兩人的「媒人」就是洪永城！今日（12日）胡定欣趁着元宵佳節公開與男友的合照，並寫道：「親愛的，元宵節快樂!~ 🌸🏂🏂💕」大方放閃！

視后胡定欣去年宣布成功「脫單」。（IG@nwuuu）

但男友身份一直保密。（IG@nwuuu）

相中所見，胡定欣同男友以一身滑雪裝上陣，男方搭住女友膊頭，但由於兩人都戴住雪鏡，所以未能一睹男方的真面目！網民紛紛留言送上祝福，又對男方的樣貌表示好奇，袁偉豪亦留言：「求正面亮相照片🤗」

今日（12日）胡定欣趁着元宵佳節公開與男友的合照。（IG@nwuuu）

低調。（影片截圖）

低調。（影片截圖）

有指胡定欣對男友背景守口如瓶，皆因男方是專業人士外，亦較女友年輕，但思想成熟又體貼入微。據知胡定欣與男友的「媒人」是洪永城，因洪永城與男方是好友，洪永城與太太梁諾妍（Inez）、胡定欣及男友不時「Double Dating」，去年9月胡定欣43歲生日時，洪永城夫婦曾分享慶生照，有指當時醫生男友亦在場，雖然合照中未有露面，但枱上就有4份餐具，相信胡定欣是想保護另一半，才未有讓男友出鏡。

胡定欣去年9月生日時，收到勁大紮玫瑰花，但她就表示是樂小姐等公司同事送。（IG@nwuuu）

去年9月胡定欣生日時，洪永城夫婦為她慶祝。（IG@nwuuu）

當時枱面已經有4份餐具，但合照就只有3人，相信因要將男友身份保密而未有出鏡。（IG@nwuuu）

胡定欣與男友的「媒人」原來是洪永城。（IG@inez_leong）

除了生日外，有指農曆新年期間，胡定欣與男友及洪永城夫婦原來一起去了日本二世古滑雪。胡定欣與梁諾妍更被網民野生捕獲，但原來當日胡定欣男友亦在現場，只是因為兩人在公眾場合保持距離才成功掩人耳目。不過有傳胡定欣與男友拍拖前，男方曾追求吳沚默。

網民在日本白馬栂池高原滑雪場偶遇胡定欣。（小紅書）

同行還有梁諾妍。（小紅書）

吳沚默畢業於香港浸會大學電影系，大學時期已向報章投稿寫影評。（IG@momong629）

除了是編劇及演員，亦有出版小說及散文集，更曾三度榮獲香港青年文學獎。（IG@momong629）