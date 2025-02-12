黎姿為媽媽慶祝80大壽攬頭錫錫　黎媽媽曾揸車送貨獨力養家

黎姿（Gigi）婚後淡出娛樂圈，將時間投入家庭和幫弟弟黎嬰打理醫美生意，更搖身一變成為上市公司老闆，有「最美CEO」之稱。雖然工作忙碌，但出名孝順的黎姿亦會抽時間陪伴家人，日前她曬出為媽媽慶祝80歲生日的照片，並寫道：「祝親愛的媽媽80大壽福如東海，壽比南山！🎉願您的生活如陽光般溫暖，幸福如花般盛開🌷希望您每一天都充滿喜悅，健康與快樂伴您左右！❤️永遠愛您！✨」相中所見，黎姿準備了蛋糕同壽桃為媽媽慶生，兩母女頭貼頭合照，黎媽媽更攬住囡囡錫錫，相當溫馨，戴上茶色太陽眼鏡的黎媽媽星味十足，一身貴婦打扮十分貴氣！

黎姿（Gigi）有「最美CEO」之稱。（IG@gigilai_official）

為媽媽慶祝80大壽。（IG@gigilai_official）

為媽媽慶祝80大壽。（IG@gigilai_official）

兩母女感情深厚。（IG@gigilai_official）

大蛋糕。（IG@gigilai_official）

壽桃。（IG@gigilai_official）

出身演藝世家的黎姿，爺爺是香港電影之父黎民偉，嫲嫲是香港第一代電影明星林楚楚，姑媽黎萱亦是著名甘草演員，黎姿原本衣食無憂，但自爺爺嫲嫲去世後家道中落，一家人由大屋搬細屋，全家只靠黎姿媽媽一人開小貨車送貨養家，加上爸爸小時候曾患腦膜炎，導致聽力不好，有時還要住院。而黎姿為了減輕經濟負擔，中三未畢業就出道拍戲，同媽媽一起擔起養家的責任，相當孝順。

黎姿出名孝順。（IG@gigilai_official）

一家人去玩。（IG@gigilai_official）

雖然工作忙碌，但出名孝順的黎姿亦會抽時間陪伴家人。（IG@gigilai_official）

大合照。（IG@gigilai_official）

黎姿曾在母親節撰文感謝媽媽的養育之恩，她寫道：「小時候，媽媽為了家庭日夜奔波勞碌，不論生活幾艱苦，有她在我們的家就總是充滿著愛；那時我總想快快長大，能出去闖蕩，幫媽媽分擔，一起照顧家庭。現在，歲月靜好，我只想陪在媽媽和家人身邊，像小時候你照顧我們那樣，去守護、去疼愛你們，把全世界最美好的都送給你！你在我心裡，永遠是世界上最美的女人！」

黎媽媽貴氣十足。（IG@gigilai_official）

黎媽媽貴氣十足。（IG@gigilai_official）

感情深厚。（IG@gigilai_official）

溫馨。（IG@gigilai_official）