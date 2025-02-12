美女玄學家同七師傅拍檔主持　網友瘋狂追問「靚啲嗰個」係乜水

七師傅（七仙羽）早前為HOY TV 77台主持農曆新年玄學節目《開運秘笈2025》。睇開運秘笈和七師傅表演之外，不少網民都好奇「靚啲嗰個」女主持是誰，更留言追問：「有冇IG？」。節目誰持之一的樂翊榆其實已入行有一段時間，並多次在HOY TV中亮相，精通玄學風水的她，更有「美女玄學家」之稱。

七師傅（七仙羽）早前為HOY TV 77台主持農曆新年玄學節目《開運秘笈2025》。（YouTube截圖）

樂翊榆和七師傅。

樂翊榆接受《香港01》訪問時，表示好開心能夠繼續參與節目拍攝，也從其他嘉賓身上獲益良多。她說：「今次係我第二年主持呢個節目，亦都係同七師傅嘅第二次合作。我覺得同七師傅合作好開心，好有火花。因為佢真係好勁！轉數好快，而且每次都好期待佢講嘢，因為你唔會估到佢想講乜。例如有一次，佢竟然幫Brain作左首關於火嘅歌，真係搞笑，佢仲話係配合八字需要而作，真係有才華。」

美女玄學家（樂翊榆）同七師傅主持HOY TV節目，網友追問「靚啲嗰個」係乜水。

樂翊榆又說：「咁七師傅嘅優點都唔止咁少，例如佢有急才，人緣又好，又照顧後輩，又好識得宣傳自己，又識製造話題，最重要一點係有綜藝感！」她坦言，自小就較斯文內斂，所以七師傅就似是她在綜藝路上的學習榜樣。她說：「做綜藝節目，除咗要對答流暢，仲需要演技嘅。我喺佢身上學到好多。」

樂翊榆本身也是玄學家。

樂翊榆也表示，在幕前的七師傅充滿住搞笑氣場，而鏡頭後的她反而十分有反差。「可能佢嘅工作比較繁忙，鏡頭後佢係比較安靜，除咗會爭取休息瞓覺時間，仲會自己準備好拍攝嘅內容，度想搞笑嘅位，好專業㗎。平時佢好安靜，但係一roll機，佢就會好有Energy。」

樂翊榆又真係幾靚。

她亦透露，除了玄學風水外，也取得了催眠師資格。她說：「由細到大，我都對命運和人的性格心理充滿疑問，所以冇誇大咁講，我由10幾歲開始就研究八字，之後再學陽宅風水和易經。近年仲考咗催眠師資格同埋Reki 能量治療。」她也表示，現正籌備年底開張的醫美品牌，直言：「我平時鍾意扮靚，有呢方面經驗梗係要分享畀大家。」

樂翊榆素顏都唔差。

「美女玄學家」樂翊榆透露正籌備個人醫學美容品牌。

美女玄學家樂翊榆教催旺桃花三大必勝法 呢個時間要飲「桃花水」

自我暗示 提升自信

樂翊榆接受《香港01》訪問時，表示想催旺桃花的話，可以由「外敷內服」三方面着手。她說：「第一樣係從心理角度出發，通過自我暗示方式去提升自信心，就好似每日都住塊鏡讚自己好靚咁。」

美女玄學家樂翊榆教催旺桃花必勝法。（IG@lok_yickyu_official）

樂翊榆表示，這個方式一點都不複雜。她說：「每人每年運程都唔同，當嗰年運程唔好，例如收入差咗，做事唔順利，就有可能影響自信心。呢個方法係增強自信心！首先要搵個地方放鬆自己，最好係喺床上面，深呼吸三下，想像你嘅頭頂有一度光，度光由頭頂慢慢傳到去腳底，個人跟住度光由頭到腳都慢慢放鬆，之後你就會感覺到腳部會有麻痺感。」