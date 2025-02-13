TVB最難忘男主角勁寵粉絲零架子　無辜被網民重提打內地演員一事

日前度過了60歲牛一，正式登「6」的張衛健，生日當日在微博分享自拍照，並留言：「沒什麼特別要講的，只想跟那些心裡有我的朋友說一聲：我安好！請安心！」不少香港觀眾都留言期盼張衛健再拍港劇，皆因自劇集《大帥哥》後，張衛健已很久沒有在港演出，更不用說拍劇，之前他錄影HoyTV新春節目時也坦言是想讓粉絲見他，可見他非常疼錫粉絲。

張衛健日前度過了60歲牛一，正式登「6」，他在社交平台分享自拍照。（微博@張衛健）

張衛健早前回港錄影新春節目，表示無意退休，但會減少工作。（資料圖片/梁碧玲攝）

近日，有粉絲在社交平台分享偶遇張衛健影片，並寫道：「偶像張衛健，從小陪我們一起長大的電視劇偶像，主動摘口罩，合影，非常開森（心）。」片中所見，當天張衛健身穿黑色長身外套配搭黑色褲，頭戴冷帽，原本在座駕上的他被粉絲熱情所感動，除下口罩跟粉絲打招呼，而且全程笑臉滿面，又用手勢表達收到粉絲滿滿的愛心；但始終現時流感厲害，張衛健下車時還是戴上口罩，不過無礙大家雅興，一聲「愛你們喲！」更令粉絲甜入心，之後又應要求合照，細節中可見他非常寵粉。不少網民表示看著張衛健的戲長大，又讚他不會老，但當中也有搞事網民，舊事重提：「只記得之前拍戲打內陸演員王伯昭」，有網民回應：「王伯昭調戲女星被打，一點也不冤。」

張衛健被粉絲偶遇，除下口罩與大家互動。（小紅書截圖）

雙手示意收到大家滿滿的愛。（小紅書截圖）

之後還被粉絲熱情感染下車。（小紅書截圖）

張衛健新秀出身，其後轉戰電視圈，憑劇集《老友鬼鬼》走紅，但要數到經典中的經典，一定是《西遊記》，他所飾演的「孫悟空」及對白，尤其一句「型到跌渣」成為不少觀眾的集體回憶，他更憑此角在《萬千星輝賀台慶1999》中奪得「我最難忘的男角色」。其後約滿無綫離巢後，張衛健也拍下《少年英雄方世玉》、《小寶與康熙》、《齊天大聖孫悟空》、《少年張三豐》及《小魚兒與花無缺》等爆紅劇集，讓他在兩岸三地有著極高人氣。

一聲「愛你們喲！」更令粉絲甜入心。（小紅書截圖）

網民分享見到偶像的喜悅。（小紅書截圖）

有網民重提當年「打人風波」。（小紅書截圖）

不過在拍攝《小魚兒與花無缺》期間，卻鬧出了「打內地演員風波」，令其演藝事業受挫。有報道指當時張衛健和謝霆鋒的香港化妝師與同劇內地演員王伯昭發生激烈口角，後者還有調戲女工作人員之嫌，到拍攝一場武打戲時，王伯昭臨時被通知演屍體，劇情說他遭張衛健和謝霆鋒毆打鞭屍，兩人被指疑似「假戲真做」，最後把王伯昭毆打致傷送院，引起軒然大波，事後張衛健和謝霆鋒到醫院探望王伯昭，並向對方道歉，希望平息風波。

張衛健和謝霆鋒當年拍《小魚兒與花無缺》時，鬧出打內地演員王伯昭的風波。（視覺中國）

雖然《小魚兒與花無缺》有不錯成績，但事件卻令張衛健當時在內地發展受到影響。（劇照）

但事件最後還是通過法律途徑解決，張衛健與謝霆鋒被王伯昭告上法庭，指控二人蓄謀「借戲傷人」，索賠一百萬人民幣，但法院判決王伯昭敗訴。法院認為張衛健和謝霆鋒存在「重大過失」，未有按演示強度擊打王伯昭，造成王伯昭輕微傷。但蓄謀「借戲傷人」證據不足，不予支持。