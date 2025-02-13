葉子楣搞新春聚餐獲黃百鳴尹光捧場　特從馬來西亞空運五大名魚

葉子楣（Amy）日前特意邀請了黃百鳴、陳欣健、黃玉郎伉儷、風水師黄楚淇、尹光伉儷、周美鳳、楊仲恩、Jennie Wu和電影導演伍健雄等接近三十位好友進行新春聚餐，葉子楣精心揀選菜單和大家享用新春美食外，更安排遊戲和抽獎環節，讓大家贏取幸運利是發其新年財。

葉子楣 (Amy)日前搞新春聚餐邀請接近三十位好友進行新春聚餐。

葉子楣表示：「有那麽多好友出席今次的開年飯局，大家真的很畀面，大家也玩得很高興，當中多位好友更在抽獎時加碼，因此全場所有來賓也能抽到獎品或獎金，離開時臉上全是滿載而歸的開心表情。我很感恩大家都對我很好，因每次我約大家參與我的飯局時，大家就算早已有安排也會推掉來參加，我希望每年也可以和大家一起聚會和吃飯，那對我來說已是很開心的事。」她續說：「每次挑選菜單也是一大挑戰，我特別從馬來西亞空運了兩條當地五大名魚之一，吃風車果長大的巴丁魚來香港和大家一起享用，它們每條重量也接近 6Kg，非常肥美，卻一點不油膩，天然魚油又滑又嫩，大家吃過後讃美聲不絕於耳。」

葉子楣特從馬來西亞空運五大名魚。

最後葉子楣談及去年的整體表現時說：「2024 年是豐收的一年，最開心的事必然是得到由馬來西亞拿督基金會 (The Malaysia Dato Foundation ) 頒發給我的《80年代最具影響力女演員》奬項，那是一份對我在演藝工作上的肯定，而在當地投資的酒店的籌備過程中，讓我可以和一班優秀的團隊合作，以及認識了不少新朋友和新事物，不過酒店現在仍是處於起步階段，很多相關事情仍要學習，希望我在演藝界多年的人脈關係可以令酒店走得更遠，有更多元化的發展。我同時希望2025 年各行各業事事順利，特別是電影界目前是不穩定的狀況，我最大願望是想電影圈復甦，大家面對難關，加油努力。」

黃百鳴。

尹光。