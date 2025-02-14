「烏鴉」被集郵網民曬合照讚友善　但原來擺烏龍相中人竟然係...

講起電影《古惑仔》系列，除了「陳浩南」鄭伊健、「山雞」陳小春、「包皮」林曉峰等主角受歡迎外，一眾配角也令觀眾留下深刻印象，當中一定不少得「韓賓」尹揚明和「烏鴉」張耀揚，兩人最近還人氣急升，尹揚明早前在無綫台慶劇《黑色月光》中飾演大反派「蔣哲賢」，戲味十足；而張耀揚則驚喜現身無綫《萬千星輝頒獎典禮》，並重演「烏鴉」招牌動作，引起全城熱話。不過近日竟有網民搞亂二人，並把合照分享到社交平台，鬧出尷尬一幕，究竟是什麼情況呢？

尹揚明在台慶劇《黑色月光》中飾演大反派「蔣哲賢」，戲味十足。（《黑色月光》劇照）

尹揚明電影《古惑仔》系列中飾演的「韓賓」，對「十三妹」吳君如有情有義。（《97古惑仔戰無不勝》電影截圖）

闊別熒幕10多年的張耀揚，早前驚喜現身無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》。（資料圖片/陳順禎攝）

張耀揚台上重現烏鴉經典一幕。（電影截圖）

近日有網民在社交平台分享與尹揚明的合照，但卻以「烏鴉哥真人很nice哦」為題，寫道：「在香港巧遇陳浩南天敵」。相中，尹揚明戴上墨鏡、一身西裝打扮非常有型，但博主卻將他與張耀揚二人撈亂，認真大懵。雖然尹揚明與張耀揚現時同樣留了一頭型爆白髮，但尹揚明髮型偏向「陳浩南」，而張耀揚則喜歡束起髮髻，身形方面更是比尹揚明健碩不少，所以其實都幾難混淆，有網民即時更正：「佢係韓賓」、「佢係尹揚明，洪興社葵青揸Fit人韓賓啊！」、「烏鴉哥在哪裡」，今次博主真的是完美示範「你唔尷尬，尷尬嘅係網民」。

近日有網民在社交平台分享與「烏鴉」的合照，但相中卻是尹揚明，認真大懵。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

現年67歲的尹揚明，入行前曾做過Disco睇場，其後被導演林嶺東睇中，擔正做電影《勇闖天下》的男主角，自此展開演藝生涯，他曾先後加入TVB及亞洲電視，《火玫瑰》、《馬場大亨》及《餐餐有宋家》等都是他的經典作。尹揚明曾在訪問中透露自己當年沉迷賭博，90年代試過在賭場輸了200萬，是他當時的全副身家，要向親友借錢還債，幸好他之後決心戒賭。有指尹揚明曾與兄長經營骨灰龕生意成功翻身，但他曾在接受《香港01》訪問時澄清從未破過產，亦沒有做過骨灰龕生意。而尹揚明近年已在珠海定居，他曾透露已在珠海辦了居住證及內地的醫保卡，似乎計劃在當地養老。

尹揚明早前相隔24年重現TVB。（資料圖片/葉志明）

尹揚明第一套電影就當男主角，周潤發還親自打電話邀請吳宇森演他哥哥。（《勇闖天下》電影截圖）

尹揚明之前接受《香港01》專訪時，曾透露拍攝與周星馳合作《新精武門1991》時，曾爆粗KO對方。（《新精武門1991》電影截圖）

至於61歲的張耀揚過往演出不少港產片，有「惡人專業戶」之稱，尤其是《監獄風雲》的「殺手雄」、《古惑仔》系列裡面的「烏鴉」、「耀揚」至今仍令人印象深刻，而他亦於2000年憑《鎗火》勇奪香港電影金紫荊獎「最佳男配角」，演技獲得肯定。可惜2008年的時候，張耀揚因拍攝時弄傷腰部，導致椎間盤突出，花了不少時間休養且淡出銀幕。其後，張耀揚曾任職賭場公關，但人氣不減，且愈老愈有型，不時被網民捕獲他都友善合照，網民亦大讚現實中的張耀揚談吐斯文，與他電影裡面的大壞蛋角色大相徑庭，一曲《愛我啤酒》（《愛我別走》）更是在網上hit爆，非常受歡迎。

張耀揚在電影《監獄風雲》，與周潤發有不少對手戲。（《監獄風雲》電影截圖）

張耀揚淡出幕前後，任職賭場公關。(小紅書)