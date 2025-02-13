今際之國的有栖3｜鍾培生邀水雞光朝比奈做代言人　懷二胎零走樣

Netflix 人氣漫改影集《Alice in Borderland》《今際之國的有栖》中飾演水雞光的朝比奈彩，受香港「富四代」鍾培生邀請擔任美妝品牌Glycel代言人。朝比奈彩及鍾培生今日（13/02）出席於日本東京六本木中心地段Roppongi Hills舉行Pop-up Store記者招待會。



林迅景 攝

《今際之國的有栖》飾演水雞光的朝比奈彩。（劇照）

《今際之國的有栖》飾演水雞光的朝比奈彩，受香港「富四代」鍾培生邀請擔任美妝品牌Glycel代言人。（資料圖片）

朝比奈彩接受香港傳媒訪問，她表示對於懷有第二胎感到十分開心。她稱：「基本上同公司傾好，工作唔會好忙，會畀自己有私人時間，成個步伐都會調慢咗，等自己去養胎。」對於有份參演《今際之國的有栖3》，她表示尚未能透露細節：「我都估到大家會問呢個問題，雖然都發表咗第三季會播，但係至於有邊啲情節，暫時都未可以公開。」她叫影迷們留意她的Instagram。

「水雞光」朝比奈彩真人勁靚！（資料圖片）

朝比奈彩及鍾培生今日（13/02）出席於日本東京六本木中心地段Roppongi Hills舉行Pop-up Store記者招待會。（資料圖片）

朝比奈彩及鍾培生今日（13/02）出席於日本東京六本木中心地段Roppongi Hills舉行Pop-up Store記者招待會。（資料圖片）

談到成為人妻之後的生活，原來她還會堅持每日為家庭成員煮飯：「每日都係七點起身，如果早餐，其實前一晚已經會準備好，第二朝『叮』返熱就可以畀小朋友食。（堅持每日親手煮？）是的，八九成都係自己煮，所以前一晚都會整好晒。」照顧家人辛苦嗎？她點答：「而家得一位小朋友，都係兩夫婦自己照顧，當然有時屋企人，爸爸媽媽都會幫手，嚟緊有新成員，可能都會想像自己爸爸媽媽都會幫手。」

鍾培生搵水雞光朝比奈彩擔任代言人。（林迅景 攝）

《今際之國的有栖》「水雞光」朝比奈彩，鍾培生，奧思集團執行董事及品牌 CEO 譚肇基先生 Mr. Alan Tam。（資料圖片）

水雞光朝比奈彩真係好靚。（資料圖片）

水雞光朝比奈彩真係好靚。（林迅景 攝）