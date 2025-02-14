億萬筍盤上內地節目挑戰演奸角　12秒短片盡展奸險眼神交足戲

現年44歲的方力申自細受父親薰陶，個人收藏逾百件天價藝術品，曾被爸爸踢爆身家億億聲，是娛圈出名的「億萬筍盤」！去年方力申獲無綫（TVB）委派為巴黎奧運專員，因體貼又專業的採訪態度而一戰翻紅，更被網民封為「採訪世一」！早前方力申獲邀擔任《聲生不息‧大灣區季》主持，出色表現獲網民一致好評，近日他又宣布參加內地節目《演員請就位3》，成為46位演員之一！

去年方力申獲無綫（TVB）委派為巴黎奧運專員，因體貼又專業的採訪態度而一戰翻紅，更被網民封為「採訪世一」！（IG@alexfongliksun）

獲邀擔任《聲生不息‧大灣區季》主持。（微博@Alex方力申）

獲邀擔任《聲生不息‧大灣區季》主持。（微博@Alex方力申）

游泳健將！（IG@alexfongliksun）

方力申是娛圈出名的「億萬筍盤」！（IG@alexfongliksun）

方力申在微博曬出宣傳海報，並寫道：「要敢拼才能出頭，我是演員方力申。我在惡人賽道瘋狂試探。」相中所見，方力申眼神凌厲，尤其是邪魅的笑容更帶有一絲奸險，不少網民都留言表示十分期待他的演出！方力申之後又上載了一段影片，並寫道：「盡收眼底，我在眉目有戲賽道強得可怕。」雖然影片只有短短12秒，但一Roll機方力申已迅速投入角，隨着鏡頭拉近，他的眼神亦由冷靜逐漸變為奸險，再加上陰森的笑容，十分好戲！

方力申宣布參加內地節目《演員請就位3》，成為46位演員之一！（微博@Alex方力申）

宣傳片。（影片截圖）

投入角色。（影片截圖）

表情十足。（影片截圖）

鏡頭一轉。（影片截圖）

慢慢拉近。（影片截圖）

眼神有變化。（影片截圖）

凌厲。（影片截圖）

奸險。（影片截圖）

令人不寒而慄！（影片截圖）

好戲！（影片截圖）

其實方力申過往甚少飾演奸角，但他曾在去年播出的TVB劇集《逆天奇案2》中挑戰演奸角做Big Boss，令大家對其刮目相看，當時他在接受《香港01》訪問時表示：「做呢個角色好好玩，因為佢唔係由頭奸到尾。（做奸角咁成功，之後會唔會多接演奸角色？）其實我哋演員都係好被動，我每一次都希望盡量可以做好自己個角色，當然今次好幸運可以得到唐教授呢個角色，亦都係因為呢個角色，所以我好渴望去拍同埋用咗好多心機，希望不斷去挑戰自己。」

方力申曾在去年播出的TVB劇集《逆天奇案2》中挑戰演奸角。

飾演唐教授，是Big Boss。

挑戰演奸角！

呢場電腦大戰，小方爆晒汗兼爆晒青筋，「癲」味勁濃。