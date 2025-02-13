「李施嬅師妹」驚現日本與「富四代」鍾培生同場　大讚老細人品好

Netflix 人氣漫改影集《今際之國的有栖》中飾演水雞光的朝比奈彩，受香港「富四代」鍾培生邀請擔任美妝品牌代言人。朝比奈彩及鍾培生今日（13/02）出席於日本東京六本木中心地段舉行的記者招待會。是次活動除了主角朝比奈彩和「老闆」鍾培生外，也出現了女星松岡李那。



林迅景 攝

鍾培生，松岡李那。（資料圖片）

原來是次活動Pop-up Store是松岡李那負責策劃和協調美妝品牌在日本的各方面宣傳事宜，她接受《香港01》訪問表示，今次為首次與鍾培生合作，她說：「今次係第一次同佢合作，第一次同佢拍片之後就保持良好關係，因為我哋有好多共同朋友，佢亦都好好人。今次合作，係因為我係日本人，同埋喺呢度我識好多人。」

《今際之國的有栖》中飾演水雞光的朝比奈彩。（資料圖片）

鍾培生在日本大搞美妝品牌生意，松岡李那負責替品牌做市場推廣方面工作，包括與當地美妝KOL溝通等等。（資料圖片）

與鍾培生合作，松岡李那直言：「佢成日都有好多主意，同佢合作好有趣，佢好識照顧人，我好欣賞。」記者問到：「鍾培生係咪好難服侍？」她回答，「因為大家都是第一次合作，也是第一次在日本「做品牌」，所以對大家來說，所有事情都十分新鮮。」她說：「我哋有好多挑戰和需要學習的，而且今次要和日本人合作，所以又有更多挑戰，我需要在香港人的工作模式和日本人的工作模式之間取得平衡。」似乎即是說，對比起「服侍老細」，她覺得「招呼日本人」更有挑戰性。

鍾培生在日本大搞美妝品牌生意，松岡李那負責替品牌做市場推廣方面工作，包括與當地美妝KOL溝通等等。（資料圖片）

松岡李那表示，除市場推廣及公關工作外，她亦簽約新公司成為「李施嬅師妹」，之後亦將會推出個人單曲，說：「音樂方面用一邊腦思考，市場推廣工作就用邏輯嗰一邊。3月10日我就有新歌發布，其實最近才開始習慣。我從來只做過藝人工作，所以今次好開心可以學習咁多嘢。呢一次工作唔簡單，所以我好佩服所有一齊工作，合作嘅人，好感動！」

松岡李那負責替美妝品牌Glycel做市場推廣方面工作。（資料圖片）

松岡李那負責替美妝品牌Glycel做市場推廣方面工作。（資料圖片）

做藝人與做市場推廣之間，除了工作模式不同，她也透露收入也不盡相同。「藝人有很多工作，一份工作收入可能會好多，呢份工作就相對穩定但係就做比較多工作。我想兩者之間有平衡，同埋喺將來都繼續做，因為好多公司都想打開日本市場，所以我可以從中吸收經驗，套用喺將來市場推廣工作上。」

松岡李那負責替美妝品牌Glycel做市場推廣方面工作。（資料圖片）

松岡李那負責替美妝品牌Glycel做市場推廣方面工作。（資料圖片）

身材好好。(松岡李那IG)

身材好好。(松岡李那IG)

日模松岡李那。(日模松岡李那ig)

日模松岡李那擁有Fit爆身形。（IG/ @linahxoxo）

日模松岡李那。(日模松岡李那ig)