富四代鍾培生殺入日本創業　受日本網紅歡迎仲俾粉絲「示愛」？

「富四代」鍾培生進軍日本市場，但不是大搞電競行業，而是投資買地兼創業代理美妝品牌。昨日（2月13日）他在日本東京市中心地段Roppongi Hills舉Glycel Pop-up Store記者會，更邀請了Netflix 人氣漫改影集《Alice in Borderland》《今際之國的有栖》中飾演水雞光，兼品牌代言人朝比奈彩及香港傳媒、日本傳媒及美妝KOL出席，場面熱鬧而虛冚！



林迅景 攝

「富四代」鍾培生進軍日本美妝市場。（資料圖片）

鍾培生成為美妝品牌Glycel日本代理，邀請朝比奈彩擔任代言人。（資料圖片）

記者會中，鍾培生以日文致詞。（資料圖片）

鍾培生豪使「半層樓」大搞

鍾培生接受《香港01》訪問，表示「揀」地方開Pop-up Store也經過細心考量：「六本木係東京最高尚地方，agent都問我點解揀Roppongi Hills而唔係mid town，都係同一價錢，因為全國都知邊度係Roppongi Hills，但係可能得東京人先知邊度係mid town。揀就揀最貴（最好），第一次唔可以失禮人！」他透露，投資了「半層樓」金額代理。

記者會中，鍾培生以日文致詞。（資料圖片）

講到代理美妝品牌的原意，他就解釋到，做生意主要都是將用戶流量變現，他發現日本社交平台或傳媒中，很多流量都被低估，說：「我做咗流量變現十幾年，團隊亦都係最專業，點樣將流量變做錢。」他表示，會主攻用KOL帶貨形式去推銷品牌，坦言預期一年左右就回本！

「富四代」鍾培生進軍日本美妝市場。（資料圖片）

搵朝比奈彩做代言人：因為唔會傳緋聞！

提到與朝比奈彩簽約做代言，他表示只用了一次見面時間就傾談好所有合作事宜：「個老闆同我傾，朝比奈彩準備生小朋友，又係靚媽媽。我去到同老闆傾偈，我哋用十分鐘，就已經握手簽約講價錢，成件事快靚正，連日本人都話：『係㗎啦？』講完就過埋數啦！（幾錢？）呢個唔講啦，但係相對喺香港搵日本藝人就平好多。（慳咗層樓？）真係慳咗唔少錢！（成件事用咗幾錢？）你當超過四百萬。如果咁樣去計，今日應該可以攞返七成，我哋嚟緊就入伊勢丹，因為佢哋都覺得我哋正。（點解搵朝比奈彩做代言？）佢好高貴，亦都係一個媽媽，香港方面亦都有用靚媽媽陳凱琳，同一個形象，而大家都會睇《Alice in Borderland》，所以佢係一個絕對合適嘅代言人。（因為搵個媽媽唔會傳緋聞？）梗係啦！」

鍾培生成為美妝品牌Glycel日本代理，邀請朝比奈彩擔任代言人。（資料圖片）

鍾培生：與其執自己個樣，不如用時間搵多啲錢

代理美妝品牌，是因為經常被「連登仔」笑「搞好啲皮膚先啦！」？他回答：「唔關事，因為我不嬲大男人思想，我覺得與其有時間執自己個樣，不如用時間搵多啲錢，去照顧媽媽，我啲異性朋友，女fans，我哋經過咁多女士意見，Glycel係一個最正嘅品牌。」

鍾培生成為美妝品牌Glycel日本代理，親自介紹pop-up store佈置。（資料圖片）

鍾培生成為美妝品牌Glycel日本代理，親自向日本美妝KOL介紹pop-up store佈置，仲要係用日文。（資料圖片）

鍾培生表示，早前拳賽有外圍賭波，近日有裁決判他勝訴，雖然未知被告一方要賠償多少，但仍令他感到開心。

情人節收三份朱古力

留在日本一段時間，「富四代」鍾培生有沒有艷遇？他回答：「我好希望喺日本專心做嘢，有好多同事擺咗好多希望同信心喺我身上，所以我都係要專注喺事業上，令到大家一齊贏，而唔係欣賞呢度風景，動畫同埋美食。（有冇女仔做主動？）我今日回復咗中學生回憶！收到三份手做朱古力，你哋恨唔到咁多㗎啦！」

鍾培生成為美妝品牌Glycel日本代理，邀請朝比奈彩擔任代言人。（資料圖片）