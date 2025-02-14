甄澤權搭當汪蘇瀧曾比得魔法鬧元宵　玻璃煎熟煙肉同蛋最神奇

花燈映月圓，萬家共此時！中央廣播電視總台《2025年元宵晚會》於2月12日與海內外觀眾見面。晚會在「歡樂吉祥、喜氣洋洋」的總基調中，與全球觀眾共度上元之夜。整台晚會以元宵節傳統習俗為引，賞花燈、猜燈謎、吃湯圓，在與觀眾的互動中節日氛圍拉滿。由中國香港魔術師甄澤權（Louis Yan）創作的魔術節目《元宵食指大動》，更讓節目氣氛帶上高潮，讓觀眾嘖嘖稱奇，節目讓快樂升級！

由中國香港魔術師甄澤權（Louis Yan）創作的魔術節目《元宵食指大動》，更讓節目氣氛帶上高潮，讓觀眾嘖嘖稱奇。

魔術一開始，甄澤權首先把一杯茶放到劉惜君手上，然後突然間從手機中變出牛奶，讓茶變成了一杯充滿香港特色的港式奶茶。劉惜君還把奶茶喝了並說味道特好！然後甄澤權取出一塊透明玻璃，竟然能在上面凌空煮熱食物，把煙肉和雞蛋在玻璃上烤熟，讓在場的黃子弘凡和白舉綱驚呼連連。

魔術一開始，甄澤權首先把一杯茶放到劉惜君手上，然後突然間從手機中變出牛奶。

甄澤權取出一塊透明玻璃，竟然能在上面凌空煮熱食物，把煙肉和雞蛋在玻璃上烤熟，讓在場的黃子弘凡和白舉綱驚呼連連。

在節目高點，甄澤權教汪蘇瀧包雲吞，看汪蘇瀧手法靈活，很是有趣。甄澤權把普通紙條變成麵條，把一團紙再變成一顆能吃的真雲吞，最後更讓那團由楊帆自己扭作一團的紙，變成一顆湯圓，更有芝麻餡料在裡面，讓汪蘇瀧和楊帆都看得目定口呆，齊說神奇。

甄澤權教汪蘇瀧包雲吞，看汪蘇瀧手法靈活，很是有趣。

魔術師甄澤權表示，非常興奮在節目播出後，看到網絡上有很多觀眾在討論和想解密他的魔術，更上了微博熱搜。對於網民討論他的魔術是「黑科技」或是「真魔術」，甄澤權笑著回應：「這個世界沒有魔法，但是我們要做的就是要做一些科技也做不到的事情，就像今次在玻璃上做煎蛋，很多人覺得在玻璃裏面藏有隱形金屬發熱絲，但當然現今這個世界是沒有的，到有一天這個世界上有隱形金屬發熱絲的話，我這個魔術就不能再變了，哈哈！」

魔術師甄澤權表示，非常興奮在節目播出後，看到網絡上有很多觀眾在討論和想解密他的魔術。

甄澤權笑著回應網民討論他的魔術是「黑科技」或是「真魔術」。

他續指，很開心能收到中央電視台的邀請並演出這次大型元宵晚會，同行還有中國香港歌手曾比特，在北京與全國觀眾一同過節，希望他的魔術能讓觀察感受到喜樂和驚喜。