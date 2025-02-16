專訪｜林景程棄高薪追夢家人不認同　遭父指受騙入行：佢係金錢派

《萬千星輝頒獎典禮2024》上月結束，部分獎項引起爭議，然而對於「最佳男配角」獎，網民卻是一致好評。看著林景程獲獎時在台上聲線抖震，驚訝得快要窒息的樣子，大家都相信，他事前肯定是不知道的，這個獎肯定不是造馬。網民留言：「地產嗰陣抵攞啦！」、「默默耕耘，實至名歸！」、「終於捱出頭」等等，似乎都非常替他高興。儘管其演技獲得觀眾、公司認可，然而支持者卻不包括其父親，即使已做藝人十幾年，父親仍覺得他只是玩玩而已，深信他終有一日「玩夠」就會走。而其實林景程素來都是一個沒什麼自信，常常陷入自我質疑的人，總覺得自己做得未夠好。

場地：New York Cut



林景程早前奪得「最佳男配角」獎，他在台上的緊張表現非常真摯，也有很多觀眾替他高興。（TVB）

林景程接受《01娛樂》專訪。（麥超億、葉思雅攝）

大學時期是歌唱比賽常客 曾奪荃灣區冠軍

很多人知道林景程另一個身份是物理治療師，這一科不易入，想必讀書時要有一定成績才能獲取錄，他卻否認以前是「學霸」，指讀書時成績都是在中游位置徘徊，「HKCEE（會考），考完我到而家都唔知點解，我有25分喎。」其實他中學時已經想讀演藝，縱使不實際知道演藝學院為何物，卻以為讀到演藝就等於入到娛樂圈。母親說：「好，你考埋個會考就試吓啦。」殊不知有25分，簡直是意料之外，「我阿媽就更加係順勢同我講真係唔好嘥，同一時間我又覺得真係唔好嘥喎，讀埋個中六中七。可能真係上天眷顧啦，報咗物理治療真係又入到，又覺得唔好嘥喎，跟住我阿媽又話真係唔好嘥喇，不如你讀埋，咁你跟住咪去囉。」

林景程否認小時候是學霸，他說自己讀書時：成績都在中游位置左右，會考25純粹是將勤被拙：「叫做……對得住自己，我知道自己懶，讀書唔係話好好，但係我會盡量嘗試去讀到。」（IG@lamkingching）

問十個父母，至少八、九個都希望仔女做專業人士，景程的雙親也一樣。他成長環境物質不缺，父親做地產、哥哥做大律師，他知道母親其實不想他讀演藝的，尤其對林母來說，娛樂圈是個複雜的大染缸、怕寶貝仔一入去就學壞，又怕他冇能力養活自己。儘管家人沒有硬性去阻止他，但慢慢地一路一路讀到上去，他覺得媽媽的「唔好嘥」策略成功了，因為他逐漸已失去對演藝的興趣，「讀完書都20幾歲，呢個年紀入行都叫大，所以我嗰時都覺得算啦，唔好搞咁多嘢。」話雖如此，但景程大學時未停止過參加各區的歌唱比賽，他說：「嗰陣時你明明唔係呢個區住嘅，你又會報埋呢個區，佢又受你報，咁你就梗係當自己喺呢個區住啦！今日去呢個區，下個禮拜去嗰個區……」問到最好成績的一次，他思考半响說：「好似係荃灣區，叫做攞咗個冠軍，但係其實唔犀利㗎，因為好多唔同嘅歌唱比賽其實都輸到無影。」

對於父母不想他放棄物理治療師工作做藝人，林景程很理解：「如果我有個小朋友，佢咁樣去，我第一樣嘢都會諗呢樣嘢，因為金錢上面直接影響咗佢第日可唔可以養活自己。」（麥超憶、葉思雅攝）

父親金錢掛帥 覺得做藝人只是玩票及被騙

一個剛剛畢業的物理治療師，人工已達三萬，比起未知前景的電視台藝人，當然優厚一大截，對於要轉行，林景程原本以為父親不會太有意見，但他慢慢意識到對方其實並不想他走這條路，他說：「佢都會有我頭先講嗰個概念，就係錢喎，你可以搵多好多㗎喎，你嗰邊搞唔搞得掂㗎？或者你搞得掂都好，點解你唔搵多啲啫？去到早兩個禮拜同佢飲茶，佢都仲同我講緊呢樣嘢。」林爸爸當時說：「你嗰邊都係玩吓㗎啫，玩多幾年嘅啫，係咪呀？唔緊要呀，你呢邊搵到錢得啦，你遲啲都會做返（物理治療）。」景程感謝父母，年輕時努力搵錢打拼，他才能過上無憂生活，可以去談理想，因此即使父親在他入行十多年仍認為他是「玩吓」、試圖潛移默化他「回頭」，他也能夠理解，畢竟對上一輩來說，錢真的很重要，所以他只會將這個問題看成兩個世代的相法差異，也不會試圖改變對方。

林景程認為自己跟父親的金錢觀，因為成長背景和年代不同而差異甚大，他絕對理解對方覺得搵到錢才算成功，所以不會試圖改變對方，也不會試圖奢想對方明白自己，何況父親是個不看電視、不留意娛樂的人。（麥超億、葉思雅攝）

他認為父親是個典型爸爸，很內斂，有話不會直接講，「佢會用一個對佢嚟講講笑嘅方式表達，所以我覺得，我接受，我聽到佢呢句我feel到佢對我嘅關心㖭，其實我嗰吓仲好冧。（咁你點回應）係呀係呀，再算啦，再算啦。」前陣子，景程陪父親其好友飲茶，席間一眾長輩用潮州話交談，他雖然也是潮州人，卻不會聽潮州話，「佢直程話用潮州話同佢啲朋友講，我個仔做電視，係呀，佢俾人呃呀。佢簽咗電視，俾人呃，遲啲冇㗎喇，唔緊要，冇事嘅。」對於被父親當「傻仔」，景程沒感到難過，反倒與得父親可愛，「喺佢概念嚟講，佢覺得呢行係唔好嘅，佢就自然同人傾偈都唔想將佢個仔唔好嘅一面表露出嚟，所以佢就話係俾人呃囉。實質上係咪俾人呃，梗係唔係啦，但係佢會用另類嘅形式去保護佢自己個仔。」

對於爸爸對外指林景程是受騙才會入行，他沒有不開心，反而覺得父親可愛。（麥超億、葉思雅攝）

父親曾拒收家用 全數塞在鐵閘歸還

筆者問道，父親會不會只是口硬心軟而已，很多亞洲家長都會如此，心裡其實逐漸認同，卻不一定會表露出來，景程聽罷笑了幾聲說：「哈哈哈，我諗冇，因為佢好堅定係金錢派嘅長輩嚟，佢嗰一代係一定睇住錢，所以我諗除非我話畀佢聽，我而家做戲搵錢多過做物理治療，咁我諗呢個就會可以同佢傾嘅嘢。」而事實上，景程現在打兩份工，人工絕對低過做全職物理治療師，他知道如果自己專心一意做物理治療，全家的生活水平都有所提升，因此他也自言自私，亦正因如此，他堅持不會讓家人為自己的選擇「埋單」，該給的家用盡量都不去減，「因為呢個我嘅抉擇，我抉擇咗，Suffer嘅應該係我，唔應該影響到佢哋。譬如好似家用咁，我阿爸其實知好多嘢，佢心裡面好多諗法，家用就堅持唔收好多，我要去到鬧交咁樣同佢討論，最後先畀到一嚿錢佢。」

林景程深知若他做全職物理治療師，家裡生活水平會變得更好，他也承認自己自私，因此他盡可能不減家用，並謂：「呢個我嘅抉擇，我抉擇咗，Suffer嘅應該係我，唔應該影響到佢哋。」（麥超億、葉思雅攝）

景程講到有一次他畀完家用後，突然收到爸爸來電說：「我塞咗（家用）喺門度，你快啲攞返，唔好俾人拎咗呀！」原來林父將景程交的家用全部提了出來，去到他家門前，將錢全數塞在鐵閘裡，然後揚長離去，更說：「我唔要咁多！」明知家人為自己好、怕他沒錢用，景程窩心又內疚，但由於知道父親為人較固執，為免吵架，他也就沒再塞回去，「再塞畀佢就會嘈，呢個就係我頭先講嘅無謂嘅嘈吵，大家都係關心大家，如果真係唔要，你又知道其實佢個生活上面個錢係足夠嘅，咁嘅前提底下我就冇再同佢……因為最後我有同佢傾過，我俾一半，佢岌頭OK，所以有結論喺度就OK。」

講到太太對其職業有沒有什麼意見，林景程透露：「拍拖嘅時候唔係太支持，但係而家又冇乜嘢講，佢都接受。」他坦言拍拖時曾有一次向對方說過：「我好辛苦呀，我返到屋企你又唔支持我，屋企人又唔支持我，好似得我一個去衝咁樣。由嗰次我講完之後，佢再冇提過任何唔支持嘅嘢。」（IG@lamkingching）

參加《巨聲》入行後 發現自己非歌手材料

林景程近年拍攝了不少令人印象深刻的角色，演技也備受認同，不過他當初是透過歌唱比賽入行，分別參加過《英皇新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》，還記得上面提到景程曾是比賽的冠軍級人馬嗎？問到他是何時開始意識到自己想做歌手，他竟說：「我諗應該係咁講，應該係去到某一個點，我知道自己唔想做歌手。」正是《巨聲》，他發現世界真的天外有天、人外有人，何雁詩、許廷鏗、劉威煌等個個水準都很高，自己反而只是個BB班、門外漢，頭兩集他已信心盡失，「佢哋嘅音樂造詣，佢哋想表達嘅嘢真係可以擺到喺音樂裡面，which is我做唔到，所以我嗰刻覺得我同佢哋係唔同嘅Level嚟㗎。如果真係要喺樂壇做呢樣嘢嘅話，我覺得嗰個應該係佢哋，去到嗰刻我就覺得，唱歌對我嚟講，唔會去到好好嘅地方，只不過係我其中一個鍾意做嘅嘢，但係鍾意做唔代表一定做得好。」他甚至謂：「我呢種如果做咗歌手，會影響呢個樂壇囉！（咁嚴重？）冇錯，係真係好確定！」

先後參加過《英皇新秀》及《超級巨聲》，林景程反而認清了自己不是歌手材料，逐漸打消了做歌手念頭。（TVB）

2009年簽約無綫後，景程其實有出過歌的，那是一首兒歌，動畫《Battle Spirits少年突破馬神》的主題曲《Go Ahead!》，筆者聽過，感覺頗熱血，他卻表示正是因為這首歌，他更確認自己真的不是歌手材料，「其實嗰段時間冇嘢做，機會好少，突然之間佢話畀你聽有首兒歌畀你，你梗係想把握！你盡咗你嘅能力去做，得到個效果你係好唔滿意，而佢哋真係盡咗力去幫你製造呢首歌㗎喇，所以就更加確定咗，其實你真係唔啱，唔好夾硬嚟。」

景程參加《超級巨聲》時的拉票字句：「畀下面！支持我！！」幾搞笑。（TVB）

景程初入行時不懂兼顧兩份工作，試過臨時被TVB召回去，要取消診症，他覺得這樣很對不起病人，於是把心一橫放棄了物理治療診所的正職，偏偏藝員部一年只得幾日工開，零收入又百無聊賴的他，便陷入了瘋狂自我質疑的時期，「嗰時成個人、成個狀態係好混亂㗎，經濟上面又會有出現問題，因為我cut咗好多物理治療嘅工作冇做，呢行係咁得意，你一唔得閒嘅時候佢就會有通告，無啦啦叫你返去排舞，而家睇返，嗰啲唔係一個演出，係一個綵排嚟。嗰時梗係唔敢推，梗係返到足晒，但係你返到足晒嘅時候，又發現點解咁多人都冇嚟，原來可以唔返，但嗰陣時唔識，咁我又好老實，佢叫我返咪返，所以就搞唔掂。」

在TVB的頭三年，林景程機會很少，諗住完約就走，問到最後為何續約，他直認為人太易話為，公司講幾講就續約了。至於對方可有開出任何條件去留他，景程說：「我覺得佢哋好好做㗎，因為同我傾偈唔使傾，嗰陣時對我嚟講，我最尋求係機會啫，我foresee到你有機會畀我嘅時候，我都會嘗試去做。」（鄧穎琪攝）

被監製潘嘉德指衣衫襤褸 卻因一事獲選中拍劇

回想當初與TVB簽約，景程是衝著歌手夢想而去的，他甚至曾揚言：「我嗰時就同自己講，我冇同公司講，如果你搵我拍劇，我一定唔會接，我淨係要唱歌！哼！」然而他說：「但係點知真係搵咗我拍劇，咁我當然就唔會唔接啦，哈哈哈！」訪問中，景程總說自己好好彩，在他最想放棄、一心等完約的時候，機遇突然出現了，他竟獲潘嘉德監製邀請拍攝他人生第一套劇《On Call 36小時》，他第一個反應是：「拍劇呀？都唔係做音樂呀？」不過既然他都自覺唱得不好，約又未完，就硬著頭皮接，還記得第一場他跟謝東閔、張慧雯、謝卓言幾位新人輪住講對白，NG了很多很多次，那刻他都心想，可能是最後一部劇了，但沒關係啦，快完約了，豈料到後來，他已完完全全「返唔到轉頭」，有戲演才開心。

《On Call 36小時》是林景程第一套劇，他當時於演戲處於窺探階段，未去到非演不可，但現在已經是有戲演才開心。（TVB）

林景程有段時間常被安排做醫生角色，他坦言很怕形象被定型、局限，成為了「御用醫生」，他說：「我好擔心呢樣嘢，呢樣嘢如果出現咗，你係處理唔到，因為演員好被動。」因此他曾試過推掉某些醫生角色，幸好現時戲路已愈來愈闊。（麥超億攝）

潘嘉德徹底改寫了景程的演藝路，他直言：「去到邊都係咁講㗎喇，冇佢係唔會有我往後嘅日子，所有演戲嘅嘢都唔會出現，佢簡直係垃圾桶執我出嚟！」他透露潘嘉德最初見到自己時，覺得他很不像樣，「佢近排都講返，話『叫你上嚟見面，你一上到嚟頭又唔梳，著到唔知點咁，污污糟糟。』但佢都肯畀機會去用我。」景程笑言，當初就連幕後人員都說他「真係唔係好得喎」，但基於他的物理治療師身份，潘嘉德才點頭：「哦，咁OK喎！」於是找他去演《On Call》的實習醫生，景程難免有感而發：「以前讀咗一樣嘢，我以為喺呢個圈度用唔着，慢慢你又用得着喎原來，你永遠都唔知讀過嘅嘢幾時用得到。」

林景程坦言，潘嘉德監製（左二）有如在垃圾桶將他拾回來，而潘嘉德曾透露，對他的第一印象是「污污糟糟」。（Instagram：ccandice.c）

不渴望做主角 認太易滿足未找到野心

如是者開始了拍劇生涯，景程亦做過很多行行企企的角色，根本也沒想過行出街有人認得，至《香港愛情故事》的地產經紀與同期《殺手》的小秉，他終於被更多觀眾留意，角色也比以前多戲份和有深度，「兩套都有啲迴響，我記得我《殺手》死嘅時候，有次喺街度，總之行街，有人同我講『你死得好慘』，我話我死得好慘？生勾勾喎我而家，但係好開心囉呢件事係！」近兩年他都有份提名「最佳男配角」，《反黑英雄》的燦哥亦終於為他帶來這個獎項，當講到會否希望更上一層樓做主角，他想都沒想就說：「冇喎，其實我唔恨做主角。」他說自己很享受做有戲的配角，而更重點的竟是：「我覺得我做主角冇人睇。」

很多觀眾替林景程開心，覺得他實至名歸，但他對事業野心不大，竟自言：「我覺得我做主角冇人睇。」（資料圖片）

《香港愛情故事》的地產經紀是林景程事業轉捩點之一，其實當時已有很多觀眾認為他值得攞獎，他感謝監製林肯由他自由發揮，對他說：「你點改都得。」（TVB）

同期出街的《殺手》小秉也令觀眾印象深刻，當街指住景程說：「你死得好慘！」他第一下也不明所以，因為以往根本沒諗過有人認得自己。（TVB）

景程不知道自己有沒有能力駕馭到主角角色，不想浪費寶貴的機會，「我唔會講到好似以後都要淨係做配角，如果機會到嘅話我會想，但係，如果你俾我而家呢一刻揀嘅話，我未Ready，我覺得而家喺唔同嘅配角裡面搵到嗰啲角色嘅生命，對我嚟講已經係好好嘅事。」景程整個人感覺很隨遇而安，也沒有野心，他直認不諱，身邊很多同事叫他要積極去爭取，他其實也覺得演員要有野心才有推動力，對角色演繹也有幫助，然而現階段他已覺得很開心、很滿足，能夠研究角色、能夠做戲、與很好的對手對戲等等，「我而家仲未搵到嗰個野心，我未搵到一個動機點解我要去搲咁多嘢，可能太易滿足喇我個人，我都唔知，我都尋找緊自己。」

林景程曾在《超能老豆》飾演物理治療師施興，他說自己其實頗喜歡這個角色的，但卻自覺對不起這角色，「佢係一個好唔一樣嘅物理治療師，佢係一個好粗魯嘅物理治療師，但我嗰時仲未係好知演戲係乜嘢，所以幾對呢個角色唔住。」（TVB）

因藝人身份被病人質疑專業 拒絕就醫

隨住戲份和機會增多，問景程會否開始無法兼顧物理治療師工作，他說幸好還應付得來，因為他現時已沒再返診所，主要去老人院工作，時間靈活得多。藝人做副業，很多人都以為會有「明星光環」，但對景程而言這不一定是優勢，他入行早期仍在返診所時，就曾被觀眾認得，對方更質疑其專業，拒絕被他治療。他說：「其實我都唔知點解佢會認得我拍電視，因為嗰時我都好少出鏡，嗰時我記得同佢做過一個檢查，做完檢查，我同佢解釋咗個病症咁咁咁做，佢就同我講『係咪你做？』我話『係呀！當然啦，唔使擔心，我會跟。」佢話『咁我唔做喇，你都志不在此㗎啦。』佢覺得我之後會唔做，會去做電視。」

林景程曾因藝人身份被質疑物理治療師專業，不過筆者很想替他說點話，筆者的一位年邁親戚其實是其病人之一，親戚原本不知道他是演員，曾大讚他治療相當細心認真。

景程坦言當下都有難受，但很理解病人的決定，既然畀了錢，為何不去揀一個能100%有時間跟進自己的治療師呢？而這亦進一步催化了他不再做診所的決定，只要他一日仍要拍劇，他都不會再返診所任職，「因為原來喺佢哋眼中嘅影響性唔係淨係我諗咁樣，話約唔到Case，原來係佢對我個信心上都會影響到。呢個係直接影響病人嘅嘢，雖然我知好多病人唔介意，但會影響到一個，我都唔想。咁不如喺我真係冇時間處理呢件事嘅就唔好做，做唔到嘅唔好做，唔好迫自己去做。」

很多人都關心景程之後會否繼續物理治療工作，他直言經常都會思考這問題，兩邊都有掙扎，到底應否做全職演員或全職物理治療師，「我會諗全職做演員嘅唯一原因，可能就係，要全職做演員我可以生活到，呢個係最緊要，因為我有家庭，我都要為我嘅家庭負責。」若家裡經濟出現問題，他也逼於無奈要放棄演員身份，不過他仍衷心希望：「可能唔好全職囉，可唔可以八成物理治療，兩成畀少少我做返演員做嘅嘢啦。」

林景程現時大概一星期有兩至三日去院舍做物理治療工作，暫時尚算應付得來。（麥超億、葉思雅攝）

後記：



訪問其實在林景程還未獲頒「最佳男配角」時做，得獎後記者曾問他，父親反應如何、可有因獎項改觀，終於知道他已不是玩玩吓，而且是個受觀眾喜愛的演員。他說爸爸都有問：「有冇奬金？」、「冇咁拎嚟有咩用㗎？」景程只回答：「冇錢㗎，做個紀念㗎咋😂」雖然從他的反應，也看得出父親確實金錢掛帥，但其實大家都明白，林爸爸的出發點就是對兒子的愛，怕景程不夠錢用、怕景程生活得不好，這又豈會不是愛呢？



傳統華人社會，父母總不輕易將愛宣之於口，爸爸即使認同、支持，也不一定會說出口，而景程就笑言：「我諗要去到有一日，佢見我好清閒，唔使捱更抵夜咁返工都生活得好好，肯定咗個仔生活無憂仲有得剩，咁佢先會顯露更多認同。」不知道甚少留意娛樂新聞的林爸爸有沒有機會看到這個報道，但如果他見到的話，希望他知道，你的兒子是很多觀眾心目中的好演員！

