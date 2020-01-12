【萬千星輝2019】周嘉洛唔怕捱唔怕人工低　享受演戲最緊要學到嘢

《萬千星輝頒獎典禮2019》周嘉洛以黑馬姿態奪得「最佳男配角」，憑《開心速遞》金城安一角爆紅的他，曾有離劇組疑雲，還好依然留在劇組，今日終於有成績。

恭喜晒！（螢幕截圖）

周嘉洛同2017年講拜拜卻引起大家誤會。

無綫劇集《開心速遞》除了大小姐 (林淑敏飾) 同送水輝 (許家傑飾) 好受觀眾以及網民喜愛之外，金城安 (周嘉洛飾) 都好有人氣。他曾在instagram上載了多張他與一班《開心速遞》演員的合照，並留言表示：「我與你相處得好開心。雖然馬上就要道別，但我會想你的！#感謝您們每一位。」當時令大家都好擔心他是否要告別呢套劇。

周嘉洛同媽媽滕麗明好老友。

但無幾耐之後嘉洛就於阿滕的ig留言話︰「多謝媽咪，2018我要繼續做你的裙腳仔了」《香港01》記者當時曾以電話訪問了嘉洛，問清楚他到底是否不再拍《開心速遞》，他說：「係誤會嚟，其實我係同2017年講拜拜咋，係我自己文筆差表達得唔好，我無心嚇大家㗎。(好多網民留言話唔捨得你！) 係呀，我睇到都覺得好窩心，好多謝大家。我之前無意識到自己嘅留言會令到大家誤會，真係唔好意思。(2018年會繼續拍呢套劇？) 無錯，如無意外係嘅。(套劇會添食？) 我都有聽聞過，咁梗係想啦，愈多愈好呀！」又強調如果真是要他離開呢套劇會非常不捨：「梗係會好唔捨得啦！」

周嘉洛會繼續拍㗎。

現年23歲的嘉洛入行至今只有三年多時間，能夠有份參與《愛‧回家》系列，也自覺好幸運。入行前在澳洲henley high school升學，不過從小已對演戲充滿濃厚興趣，所以讀書時都有修讀的Drama。講到入行經過，原來都關馬國明事：「喺澳洲讀完high school畢業返香港之後做咗半年散工，有一日喺電視見到馬明幫TVB拍嗰個2015演員招募班宣傳片，我家姐就提議我去試下。結果被取錄，上咗1個月堂，實習咗3個月就正式成為TVB藝人。」至於當年點解不留在澳洲升讀大學，他說：「因為自己成績差，本身唔係咁鍾意讀書，加上唔想屋企咁重負擔，會好吃力，屋企經濟係最主要原因之一，而且當時心態係覺得不如早啲投身社會大學，一樣可以學到嘢。」

金城安同Bonnie呢對好受歡迎。

嘉洛坦言入行以來一直都好開心：「好多人話做藝人要習慣等待，好被動，我自己算好好彩，實習完兩三月後就入咗《8時入席》劇組，對我嚟講依家嘅工作只有樂趣，無痛苦。」有指TVB出名人工低，嘉洛又可有同感呢？「OK啦，自己唔係大使嘅人，做嘢唔係睇人工，係睇有無機會學習。我並無家庭負擔，唔使養家住，屋企人都有經濟能力，自己亦唔會成為佢哋嘅負擔。」他直言作為新人畀人鬧就一定有，不過他絕不會介意：「大家都係為件事好，為我好，鬧我都係想教精我。(入行至今最難捱係咩？) 唔可以用捱去形容，算係辛苦啲，生理上適應唔到個工作時間，最長時間試過拍《城寨英雄》做打雷台啲觀眾，連續拍咗6日通宵，朝朝6、7點先收工，中午又開工，結果病咗。但比起其他藝人，我呢啲唔算係咩，我都希望可以拍好多戲好忙咁工作，我好享受。」

佢話有得參演《愛‧回家》系列覺得好幸運。

周嘉洛自細已經鍾意演戲。