萬千星輝2024｜林景程做戲先開心：物理治療師唔能夠成為興趣

TVB萬千星輝頒獎典禮2024將於2025年1月19日舉行，林景程奪「最佳男配角」，在台上失控爆喊。

恭喜林景程。（陳順禎攝）

恭喜林景程。（陳順禎攝）

2018年，《三個女人一個「因」》裡面，林景程(King)飾演大律師白保運，憑其「狗眼看人低」的性格，抵死得來帶點刻薄，亦因此成為一個比較突出的角色。林景程在2009年參加《超級巨聲》繼而在TVB出道，自從2012年開始拍劇，但突出的角色一直不多，幾套擔當男配角的劇集算是他的代表出品，分別是《On Call 36小時II》的明太子、《四個女仔三個BAR》的齊安居、《超能老豆》的施興和今次《三個女人一個「因」》的白保運。



雖然講嘢好刻薄，不過又幾好笑。（電視畫面）

林景程的幾套代表作大部分飾演專業人士，難道他演專業人士特別有心得？事關King是一名真真正正的物理治療師。接受《香港01》訪問時他說：「我覺得未必關專業人士事。例如《四個女仔》個角色係好得意好得人鍾意，今次套劇嘅白狀又係一啲專業得嚟又口賤，又有少少流氓，流氓得嚟又有種高高在上嘅感覺，我始終都係覺得喺戲份上多咗發揮，所以更加令人留意到。」連King自己都認同只有四、五部劇比較多戲份。

連佢自己都認無乜有戲份嘅角色。（林迅景攝）

現在King除了做演員，還要兩邊走做物理治療師freelance，既然在TVB多年來的機會都不多，有否想過做回全職的物理治療師呢？景程認為出道頭幾年的時候更想留在演藝圈發展，事關《超級巨星》出身的他，亦自認條路會比其他人行得順，因為工作會接踵而來，亦令他有想過減少物理治療那邊的工作，「但係依家覺得真係有機會，都要浸返十年八年，同埋有另一種諗法係，我對呢一行唔係純粹覺得童話式好好玩而入行，而係真係鍾意做戲，所以如果唔做戲就會好唔開心，所以我唔會諗完全脫離呢一行，當一個興趣又好，經驗又好。有個前輩都同我講過，物理治療嘅嘢你已經學識咗，當然你都要去update其他嘢，但係佔嘅時間唔多，咁不如斬開兩邊時間。」

喺劇中同袁偉豪有唔少對手戲。（電視畫面）

兩邊走會否辛苦？這是無法避免的，一個人要兼顧兩件事，就要自己有個取捨去取得平衡。尤其是做演員，連踩十幾廿個鐘其實是等閒事，「一放工可能沖個涼就要去返物理治療，係好累，盡量安排時間。以前都仲ok，廿幾歲嗰陣朝早六點完廠，就直接去返工，妝都唔落，嗰時都仲頂到。依家如果知道係通宵廠而又安排到，第二日我會死咗喺屋企，真係郁唔到。」

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King自嘲自己開廠好多時都無戲份，可以恰吓眼瞓等埋位。（林迅景攝）

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除了時間，其實人工也是一個問題，King也承認做物理治療師的薪水比起TVB好得多，「普普通通都爭幾倍，最勤力嘅一個月可以有七至八倍，如果做全職，嗰個數仲更加特別添。」堅持做演員，可以說成一個興趣，在物理治療上的確很有意義，可以幫助到不少人，但未去到能夠成為興趣。對於林景程，演戲彷彿成為了他生命的一部分，要他放棄演戲看來現在是不可能的，希望他在將來會有更多有發揮的機會，加油！