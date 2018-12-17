【萬千星輝】刻薄奶奶盧宛茵　入行45年終奪「專業演員大獎」

恭喜！恭喜！現年65歲的盧宛茵（Madam Lo）與鄭子誠和歐瑞偉一同於《萬千星輝頒獎典禮2018》奪得「專業演員大獎」，這是Madam Lo入行45年首次獲獎，其演技實力毋容置疑。Madam Lo上台時激動得落下眼淚，她稱：「多謝多謝，好開心，喜極而泣，真係唔使滴眼藥水。多謝你，多謝，真係人間有情，多謝TVB嘅教導，多謝高層，多謝同事，最近參演嘅《BB來了》真係好成功，好多謝監製、劇組，畀機會我參與呢個咁精彩嘅劇，令我演技有發揮，我會繼續努力，拍多啲好戲，謝謝。」

《BB來了》中的奶奶同新抱都有奪獎！（梁碧玲攝）

盧宛茵的演技終於獲得肯定！ (電視截圖)

Madam Lo多年來可說是TVB「御用媽打」，一直演活各種母親角色，她近年憑《【公屋潮文】公屋‧居屋‧私樓》短片，當中飾演阿媽的她憑藐嘴藐舌的表情和尖酸刻薄的對白，成為全城熱話。今年她再憑《BB來了》飾演刻薄奶奶而人氣爆升，劇中那副尖酸刻薄的神情，與李佳芯演的新抱經常上演「婆媳大戰」，二人唇槍舌劍、火花四濺，Madam Lo更獲網民大讚是惡外母同惡奶奶的代表，演戲演到做代表，Madam Lo此次獲獎果然是實至名歸！

盧宛茵不愧老戲骨，可以話係完美演繹出呢一個角色！（網上截圖）

Madam Lo演咩角色都入形入格！（資料圖片）

Madam Lo於1973年參加TVB電視藝員訓練班入行，不久便在電視劇《朱門怨》中飾演二少奶角色一炮而紅。1976年退出螢幕，於1987年復出拍攝《季節》。她善於飾演慈母，與及市井、搞笑小婦人的角色。盧宛茵曾在2013年離開無綫電視，轉投香港電視網絡。2014年1月，她回巢TVB，成為首批由港視回巢TVB的藝人。TVB立即安排她亮相《東張西望》接受訪問，引起不少網民的議論。同年，她在一段改篇自網絡潮文《女朋友帶你返屋企食飯》的新版10分鐘YouTube短片《公屋．居屋．私樓》中扮演白鴿眼外母一角，大演變臉演技，入形入格，成為城中熱話。回巢後，Madam Lo曾參於超過20部TVB劇集，單單今年，已參演包括《果欄中的江湖大嫂》、《天命》、《BB來了》和《是咁的，法官閣下》四部劇，是難得的「多劇演員」。希望Madam Lo獲獎後，仍不會減產，帶更多好的作品給觀眾！

Madam Lo是大台寶藏！（電視截圖）

點撃下圖重溫Madam Lo表情包！