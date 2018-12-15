【多圖】御寺雪被封日本第一美女魔術師　觀眾睇表演永遠錯焦點

魔術師要想盡辦法，轉移觀眾注意力，魔術才能順利進行，但在日本有一位美女魔術師卻沒有這個煩惱，她就是24歲的御寺雪，清純外貌加上驕人身材，出道後馬上俘虜了大批粉絲，而御寺雪還是一名寫真模特兒，不時為雜誌拍攝泳裝相片，而她每次表演魔術，觀眾難免受到她的吸引，只是往往睇錯重點。

24歲的御寺雪，被譽為日本第一美女魔術師，但粉絲最留意是她的清純外貌。（IG圖片）

【大帥哥】10個靚仔軍閥全部有頭髮 劉德華都係排第2位？

被譽為日本第一美女魔術師的御寺雪，於1994年出生，在20歲後開始接觸魔術，至今已有3年半的演出經驗，尤其擅長大型的道具魔術，不時在東京的魔術酒吧中演出，不過觀眾最留意的還是她的可愛外貌，擁有水汪汪大眼睛，加上一副完美的身材，往往比起她的魔術表演更加吸睛，至今已是一名人氣爆燈的魔術師。

【寰宇論性愛】日人妻慾求不滿背夫當娼 拒跟丈夫行房卻有男朋友

御寺雪擅長大型道具魔術，但她的美貌早獲藝能界關注。（IG圖片）

+ 12 + 11 + 10

【大帥哥】史上最多鹽花軍閥電影 強姦野戰偷情仲有狄娜全裸露點

御寺雪擁有驕人身材，而她亦不時Post出泳衣照，向粉絲大派福利。（IG圖片）

其實以御寺雪的條件，早已獲得日本藝能界的留意，所以她不但活躍於魔術界，也有雜誌邀請她拍攝寫真，而御寺雪也不吝惜天賦身材，拍攝了不少性感的泳裝照片，而且更上載到Instagram，隨即獲得大批粉絲支持，還紛紛說「有戀愛感覺」、「以後怎麼專注看表演」，以御寺雪的走勢，在娛樂圈確實前途無限。

【大帥哥】軍閥槍神打出天下 一代梟雄被相士批中晚年潦倒