【人住公屋我住公屋】走訪西班牙維也納　林二汶感悟：要豐富內心

香港地少，寸金尺土，人多車多，有人說，公屋是「人生勝利組」的入場券，不過一般公屋申請平均輪候時間為5年半，未來很大機會會突破6年，基層市民「上樓」似乎遙不可及。 其實公屋並非香港獨有，究竟海外的公屋有多大？租金多少？居民生活狀況又如何呢？今次ViuTV製作全新節目《人住公屋我住公屋》，邀請曾鈺成、長毛、黃秋生、林一峰、林二汶等，去探訪其他國家的公屋，介紹當地生活，並由周一（12月17日）起，逢星期一至五晚上10:30在99台ViuTV播出。

西、奧徵重稅福利好 5千蚊港幣租金住7百呎公屋

二汶今次同哥哥一峰去了西班牙同奧地利維也納，第一時間見到當地的公屋，二汶直言好羨慕：「嗰度係收好重稅嘅，我唔確實，大概等於你啲人工都差唔多1/3咁上下！」二汶沒有明言「嗰度」是指西班牙還是奧地利，但記者翻查資料，兩國的個人收入稅，分別為19%至45%（西班牙，2018）以及50%至55%（奧地利，2018）。

正因為1政府徵重稅，「所以福利都相對好，，但係你相對住嘅地方當然夠大，因為地方大。第二就係政府畀好多資助，例如一個6、700呎嘅公屋單位，一個月5,000蚊港紙度，咁夠你一家人住，小朋友又有自己房，阿爸阿媽又有自己房。」反觀香港，5800蚊可能也只能住一間80呎的劏房，所以二汶也慨歎：「兩個地方嘅住屋……冇得比！」

香港滿佈高樓大廈，空間窄，城市擠逼，令人倍感壓力。不過國外的城市節奏同氣氛卻有所不同，二汶說：「首先工作時間唔係好長，唔係好多大型商場，唔係好鼓勵你要購物，係一個生活嘅好地方，嗰度一間屋都係山頂嘅大屋咁嘅樣，生活質素好高。」

二汶同一峰小時候也是住公屋，300呎要住6、7人，二汶表示香港申請公屋的條件「好Harsh」，她認為，香港市民在住屋方面沒有得到很大支援。（梁碧玲攝）

政府市民共保古跡 棺材廠改建前衛公屋

二汶今次的旅程為期兩個禮拜，當中最有趣的地方要數維也納的公屋計劃，其中一種是由古跡改建：「因為有一班居民見到個棺材廠Hea咗喺度又執咗笠，於是寫咗個Proposal（計劃書）向政府申請，咁呢一班申請嘅人，就係住呢個Public Housing（公屋）嘅人，佢哋就搵咗設計師同建築師，改建成一個好得意嘅複式單位，係每一個都係複式單位，兩層咁樣，一層係一個倒轉嘅L，另外一層下面係一個正嘅L，咁樣拼埋，就係一個Unit（單位），然之後就一排係咁嘅Unit。因為政府要求要保留部分古跡，所以佢哋就保留咗一個棺材廠嘅煙囪。」

而在西班牙，二汶就探訪由貨櫃改建的公屋，一個搭一個，大概200戶左右，好似小圍城一樣，不過不能入房參觀。另一個特別的公屋，是利用氣候的特性，造成冬暖夏涼的效果，還曾經攞過獎，這就是位於馬德里的「FOA Baboom House」，二汶介紹到：「有一排竹遮住，好似一個Box咁樣，嗰啲竹全部都係每一戶嘅一個窗嚟嘅，咁冬天就打開晒佢，等啲陽光照射入嚟，間屋就暖喇，如果夏天就閂晒，風吹過啲竹就會令啲空氣凍咗，然之後嗰啲空氣就會喺入邊，夠涼，所以入邊係冇冷氣嘅。」

雖然未能入到由棺材廠改建的住屋參觀，不過二汶說大概已經見到個結構，而且每一個都是複式單位，既解決了房屋問題，又保留了古跡，真是一舉兩得。但香港的公屋除了空間小之餘，也很缺乏設計感。（梁碧玲攝）

見識世界後反思：「冇錢買樓唔緊要，搵錢去咗旅行先！」

見到香港同國外居住環境的差距，二汶也相當感觸，於她而言，因為工作多年，積累了一定的經濟基礎，自然可以選擇居住的地方。但在見識到他國的公屋設計，以及生活質素之後，她便由此引發深思：「除咗羨慕人哋嘅Public Housing可以做到咁之餘，究竟我哋嘅生活可以為自己建立啲乜嘢？呢個係我去睇呢個世界嘅時候，我得到嘅改變。」

香港地少人多，好多時候沒有自己的空間，可能最大的「空間」就是好大的Mon，通過這個Mon可以看到很多網上的片，從而豐富自己，得到滿足感，但這遠遠不夠，二汶表示：「雖然會羨慕人哋嘅生活，但我哋都應該反省下，除咗個社會同政府可以做嘅嘢之外，我哋自己可以做啲乜嘢？我就係講你有冇豐富到自己的內心，冇錢買樓唔緊要，搵錢去咗旅行先！」好的改變一定由「心」開始，見識世界就是第一步。

二汶指國外的教育很好，非常鼓勵每個人去發展自己的才能，反觀香港的「填鴨式教育」好似無進步過。當然，世事無完美，國外的市民一定也有各自要面臨的問題，不過，至少最基本的住屋問題不是一個問題！（梁碧玲攝）

未想過移民：我希望見到改變

現在香港越來越多人傾向移民，住屋問題便是原因之一，出道多年，二汶也見識過不少，不過她就未想過移民：「我好鍾意香港，我而家30幾歲，喺度做緊呢啲節目，喺度睇緊呢個世界，攞一啲嘢返嚟，然後我而家講緊嘅嘢，我希望到老嘅時候見到呢啲改變。我始終都係有份感情，我長大嘅呢度佢有好多可愛嘅嘢。」雖然現在大家好似活在一個好噩夢的感覺，好大壓力，但二汶相信這只是一個階段：「如果到我死之前，呢個唔係一個階段，係一個Dead End（死胡同），係一個現實，OK，咁我係喺呢度嚟嘅，我冇得嫌我屋企。」

二汶憶述兒時的生活，鄰里之間的關係非常close，萬家燈火是常態，但是現在大家生活忙碌、壓力大，人與人之間也變得冷漠了。（梁碧玲攝）

鼓勵年輕人旅行增長見聞 改不了制度先改變心態

雖然這個節目未必可以令香港政府改變房屋政策，不過二汶覺得有一件事，是大家可以即時做到的：「我同我阿哥有機會跟住ViuTV去咗睇外國地方唔同嘅公共屋邨，而呢個對我哋嚟講係一個見世界嘅機會，我好鼓勵尤其是90、00後嘅年輕人，你哋去旅行，你哋去睇下。雖然你可以睇書、睇YouTube，喺網上面睇到好多呢啲資訊，但真係不及你望一眼。如果我哋唔可以即時改變呢個社會嘅制度，但係我哋要改變我哋嘅心理，令心理更加豐富。睇完呢啲片，或者睇完呢個訪問，你聽完我講呢個說話，有10個人都好，你哋試下跟住呢一個tour去望一望當地係點樣，然之後explore自己去旅行，呢個我覺得係最即時做到的改變。」

二汶希望節目傳遞的不是「葡萄」的感覺，而是inspire大家如何令到生命更加豐富的感覺。她在維也納介紹一個新的市鎮，那裏有劇院、戲院、運動場、學校等等，二汶說自己當時問了一個問題「會唔會起啲劇場推廣文化？」不過得到的回答是：「其實文化唔係喺一個地方去推廣，文化係由生活開始，因為我哋每一日嘅生活，我哋喺生活中佢搵一啲更加美好嘅嘢，我哋要創作啲嘢出嚟，然後我哋先需要呢個Theatre。」所以二汶覺得重要的是旅行的經驗，而不是局限於睇片。（梁碧玲攝）

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Make up: Kris Wong

Hair: Derrrick@the.muse.hair

Wardrobe: wagamamaplayground

場地：九五茶座 放宮樂園