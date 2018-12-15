今日（15/12）下午2點鐘左右，有大量疑似現金紙幣在深水埗港鐵站D出口附近（近黃金電腦商場）從天而降，大批市民伸手向空中執錢，有部份人更攀上港鐵站站頂執錢，現場一片混亂。有人報警求助，警方到大廈天台調查時，卻未發現可疑人物。而其實原來有人一早預示了「有錢從天而降」……

今日（15/12）有一條網上短片瘋傳，片中的深水埗有大量紙幣從天而降，不少行人都起勢執，更有人爬上港鐵站頂，望落好危險。（網上影片）

自稱「香港區塊鏈第一人」、外號「幣少爺」的黃鉦傑今日便在自己的Facebook專頁「幣少爺-新世代礦業」寫道：「唔知大家有冇想像過會有一日錢可以從天而降，我幣少爺今日企係度話俾（畀）你地（哋）知，只要你有夢想 就所有事情都係有機會發生，錢就係從天而降。」他又在另一個Post寫道：「劫富濟貧，嚟緊可能香港唔同既地方，都會有錢從天而降，大家支唔支持，只要有夢想一切都可以做得到。」

「幣少爺」在自己的社交網站專頁貼出了一條短片，片中的他便指有錢會從天而降，然後真的有大量紙幣從大廈頂散落。（Facebook）

「幣少爺」在自己的專頁亦貼出了一張相，他說「準備左（咗）2000萬現金」，未知是否今次派錢的金額總數。（Facebook）

唔識「幣少爺」？唔緊要，這裏簡單介紹一下。「幣少爺」曾經在9月上過無綫（TVB）資訊節目《東張西望》，講自己靠投資加密貨幣的威水史：「覺得自己係神，呢個世界啲錢仲唔係我贏晒」、「（賺咗幾多？）8位數字啦而家」、「我有公民責任教大家玩加密貨幣，避免佢哋中到一啲加密貨幣嘅陷阱，最好就自己持有一部礦機，咁先係最實際，唔好買甚麼信用合約，太多魔鬼條約喺裏面」。

「幣少爺」9月時在《東張西望》大講自己投資加密貨幣的威水史。（TVB）

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節目亦有講他推銷的「礦機」，指他每部機賣25000元，單計賣機已經淨袋2000萬元，非常犀利。不過有兩位買家就懷疑自己被騙，指有關加密貨幣上線日子一拖再拖之餘，就算想退款都遲遲未能成功。當時，有網友便指「幣少爺」只是一個臨時演員，靠租名車借大屋製造富有假象，背後另有金主，主要是引人「落搭」貴價買平機。

有跟「幣少爺」賣「礦機」的人指自己中伏。（TVB）

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由「幣少爺」的身分到「錢可以從天而降」的動機都充滿疑團，至今未有一個確確實實的說法，但有一樣東西可以肯定的是，「幣少爺」好有可能是參考了TVB台慶劇《兄弟》第一集的情節，飾演張非凡Fever哥的王浩信在菲律賓派錢，將大疊大疊的黃金拋出車外，讓一班窮人執錢，又全程直播，吸引到好多網友畀Like加留言。

《兄弟》第一集就有王浩信派錢的情節。（TVB）