【MAMA 2018】打破缺席冇獎傳言　iKON奪Best Vocal Performance

韓國頒獎典禮MAMA終於在昨晚完成所有頒獎項目。今年在典禮開始前有傳主辦方mnet和EXO所屬的SM娛樂、BLACKPINK所屬的YG娛樂不和，所以兩家公司也未有派員出席MAMA在韓國、日本和香港的頒獎典禮。 正當大家以為缺席就一定不能得到獎項時， mnet就以實際行動去打破傳言，照樣頒獎予iKON。

KON人沒有到場，但依然成功以大熱歌曲得到獎項，實至名歸。

iKON今年以歌曲《Love Scenario》得到不錯的成績，得到多個一位的同時，更在大型頒獎典禮上得獎，就有如早前在《MMA》上就得到了「年度歌曲」，可見這首歌影響力有多大。本身有很大機率再下一城得到更多大獎，但奈何捲入今次風波之中，所以令各位iKONIC（iKON粉絲）都未有太大期望。

未知會否因為mnet此舉，而打破「不和說」。

在昨晚的頒獎典禮上，mnet以影片形式宣布iKON因為《Love Scenario》得到「Best Vocal Performance Group」， 同時也打破了和YG不和的傳聞，大方地把獎頒授給予沒有到場的單位。其實此舉動一直也有蹟可尋，就好像近年的「Best Band Performance」中，hyukoh只有在去年親身領獎，今年也和過去CNBLUE一樣通過影片去表示得獎的消息。雖然今年的MAMA已經完結，但希望明年可以有更多好的舞台。