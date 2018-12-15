【BB來了】李佳芯一度想辭演　上年十月切完腫瘤一直未唞過

TVB當家花旦李佳花（Ali）上年10月曾在IG自爆入院做小手術，事後她就透露卵巢附近出現達10cm的囊腫，需入院做手術切除。手術後，平安無恙的Ali接連拍了《BB來了》、《白色強人》《殺手》和客串了《跳躍生命線》、可謂劇接劇未停過。但近日，有傳Ali原本會再接另一套劇《禍後》，但事後怕影響聖誕和新年外出賺錢的機會反口推劇，令TVB大為不滿。但日前又有報道指由於Ali太操勞，腎臟和免疫系統相繼出現問題，令她不得不辭演新劇。

Ali近年劇接劇，閒時又要出席品牌活動搵真銀，真係做到無時停！（IG圖片）

2012年，Ali離開有線電視及轉投TVB後，一直機會多多，肯捱肯搏的她更嶄露頭角成為上位花旦。去年更憑劇集《踩過界》彈起，今年再憑貼地劇集《BB來了》入屋，贏盡人氣，被視為今年視后大熱人選！但在頒獎禮前，就有報道指Ali原本待《殺手》拍攝完畢後，就會與林文龍開拍另一劇《禍後》。但Ali疑似衡量過此劇一開，將會霸佔聖誕新年幾乎所有外出賺錢的檔期，即時反口推劇，結果令TVB大為不滿，更指Ali即時落馬，無緣競逐視后！

Ali一直被形容唔貪錢唔貪靚仔！（IG圖片）

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據知，今個月開拍的新劇《禍後》將由《不懂撒嬌的女人》幕後原班人馬再操刀，監製關文深希望找Ali夥拍林文龍，希望會有更強勁的化學作用，但Ali卻突然反口稱不想再做母親兼嫌自己與林文龍不相襯而推劇，而角色最後將會由黃翠如頂上。

《不懂撒嬌的女人》收視和口碑不俗！（劇照）

正當傳聞鬧得沸沸揚揚之際，日前就有報道指Ali推劇的主因是由於太操勞，令她腎臟和免疫系統相繼出現問題，需全面停工休息，養好身子再博殺。當中更指Ali去年接受完婦科手術後，身體尚未完全康復想辭演《BB來了》，然而慘遭公司拒絕，令她一度崩潰！Ali更稱自己當時是硬着頭皮去演，更曾經在家哭，一度不想返工！幸好，辛苦的付出終得到回報。Ali的角色得到不少媽媽的其嗚，劇集回響相當大！

身體健康係幾多錢都買唔返！（IG圖片）

Ali又解釋自己辭演《禍後》的真實原因，指她在台灣拍攝完《殺手》後，塊面一直生粒粒，中醫指她腎不好，長期情緒不穩定，影響免疫系統及內分泌問題。下個月，她就會排期入院抽血做一次身體檢查。她更指不明白為何大題小做，自己只是第一次推劇，只因面上生滿粒粒，想休息而已。Ali稱《BB來了》是她入行以來拍得最辛苦的劇集，故希望可以獲獎作為彌補。

原來拍《BB來了》，正正係Ali最辛苦嘅時候！（劇照）

如果單憑劇集橫跨聖誕新年檔期，阻礙Ali外出登台搵真銀而辭演，這個理據不太成立！因為其實每年不少藝人都會趁聖誕和元旦去大型商場參加倒數活動搵真銀，但大多只會向劇組請假出席，這種情況劇組亦都會批准。而在農曆年，初一至初三期間，TVB的錄影廠幾乎都會集體休息。因此，Ali根本需要為了區區數天而冒着名譽掃地和得罪高層的風險而毅然推劇，所以上述報道純粹無稽之談！

為效果，Ali咩都肯做！（IG圖片）

記得一篇文章曾講過人們最後悔的五件事，其中一樣就是希望不要這麼努力工作。由於很多人都會發了瘋似的工作，猛然抬頭才錯過了好多自己愛的人與愛自己的人。Ali入行後，由「邪花」靠着努力一步一步登上女一之位，而飾演的「港媽」演技實力，大家有目共睹。偏偏在自己事業最高峰時，Ali身體發生疾病的警號，選擇退下來，及時治療，相信這個選擇Ali也是逼於無奈，希望大家能給予Ali更多安慰與鼓勵。至於，Ali可否成為新一任視后，明晚的《萬千星輝頒獎典禮2018》就會為大家揭盅！