【兄弟姊妹去旅行】姚子羚大爆前男友瘀事：「你做咩喺度屙尿」

由蕭正楠、曹永廉、胡定欣、姚子羚主持的旅游節目《兄弟姊妹去旅行》自播出以來反應不俗，四人遠赴瑞士拍攝，在短短十幾天的時間裡享受當地美食和美景。一向老友鬼鬼的他們在鏡頭前一樣玩得又講得，大家互相調侃擦出不少火花，四人之間的互動更是出其不意！昨晚（14日）播出的最後一集，他們照舊聚在一起互開玩笑，其間子羚大爆前男友的秘密，令好姊妹定欣都忍不住叫她想清楚再說呀。

子羚不時在節目中講「有味」笑話，今次仲有勁料爆！（電視截圖）

四人換上傳統裝束親手整芝士，經過重重繁複的步驟之後，他們終於坐下，面對着雪山嘆美食。見到眼前的美景，眾人不禁驚嘆就如夢境一般，正當大家都沉醉在靚景中時，子羚就大爆曾經的另一半半夜起床小便的烏龍事，定欣都擔心她說錯話，不過子羚就大方表示沒有指明是誰：「佢起身打開個房門，跟住屙尿，我話你做乜嘢呀，佢擰過嚟問我做咩咁惡，我問佢做咩喺度屙尿，廁所喺嗰度喎！」原來子羚這位前男友搞錯方向，竟然就這樣在房門外小便，節目出街後，網民紛紛猜測究竟這位男士是子羚哪一位前男友！

子羚大爆其中一位前男友睡眼惺忪起身屙尿，點知……（電視截圖）

逐格睇姚子羚爆料

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內外兼備的子羚，雖然已經38歲，但外貌依然keep得很好，又有23吋小蠻腰，她更不時大曬好身材。子羚入行16年間一直甚少緋聞，而外界所知的就只有四段戀情。

子羚不時在IG大曬好身材，相當有睇頭。（IG圖片）

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1. 鄭子邦

子羚和「有米闊少」鄭子邦拍拖期間一直感情穩定，更傳子羚早已搬入男方位於赤柱的豪宅同居，等做鄭太。可惜未傳婚訊先傳「分訊」，今年3月子羚在IG證實已經分手。有指「的士邦」身家過億，坐擁過百部的士，是城中鑽石王老五之一。有傳兩人是因為結婚問題意見不合，其實在拍攝《胡說八道真情假期》時，胡杏兒就扮鄭子邦向子羚求婚，她亦甜笑答應，有人認為這是間接向男友催婚。可惜鄭子邦未有結婚的準備，加上被身邊人催婚，所以他選擇分手，這段維持了三年多的戀情告終。

子羚同鄭子邦今年年初結束三年多的戀情，有傳兩人是在婚事上意見不合。（網上圖片）

2. Patrick Cheong

子羚2013年年初被傳媒影到與任職投資銀行兼夜場老闆的Patrick Cheong秘密外遊，當時還有消息指兩人有結婚的打算，有傳因為子羚對這段感情失去安全感，希望以一紙婚書留住男友，可惜就逼得太緊令男友提出分手。

兩段感情都未能開花結果，希望子羚早日覓得如意郎君。（IG圖片）

3. 黃宗澤

子羚跟Bosco因為拍攝劇集《好心作怪》而傳出緋聞，報道指Bosco與拍拖8年的胡杏兒分手之後處處留情，向子羚出手，被傳媒影到和子羚一起夜蒲，更駕駛名車管接管送，關係並非一般。不過Bosco就回應自己連子羚的電話號碼也沒有，看來都只是緋聞一單。

子羚同黃宗澤因為拍攝《好心作怪》傳出緋聞。（視覺中國）

4. 錢國偉

子羚當初拍攝的第一部電視劇《當四葉草碰上劍尖時》是由錢國偉監製，有指錢國偉曾經力追子羚，而且又是子羚的伯樂，可惜最後還是未有結果。

子羚第一部劇集就是由錢國偉監製，有傳他曾經追求子羚。（視覺中國）

其實子羚一向深受網民歡迎，有網民指她樣子酷似日本AV女優立花里子，更稱她為「立花子羚」，成為不少男士心目中的性感女神。而在節目中，阿廉更即場拿立花里子的相片與子羚比較，笑指兩人真的很相似！

子羚被指與日本AV女優立花里子樣貌相似，更被稱為「立花子羚」。（電視截圖）