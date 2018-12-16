【TNF 100】黃德斌初試22公里越野跑賽：標準時間內完成就OK！

「2018 The North Face 100 Hong Kong 」今日正式開跑，是次以「Green Race」作為主題，並與環保團體長春社合作，設計出一系列的綠色賽事方案。大會早年已要求參賽者自攜盛水器皿，以避免製造大量的如即棄水杯等的塑膠廢物。

黃德斌話今日天氣好好，好啱跑山：「好在而家4點幾個天仲係咁藍，希望天未黑晒之前上到第一個山個啦，哈哈。」（黃國立攝）

「2018 The North Face 100 Hong Kong 」除了吸引了一眾來自世界外地熱愛「跑山」的運動好手之外，更吸引了熱愛運動的黃德斌參加。據知，今次越野賽可算是黃德斌的「處男」比賽，他接受《香港01》訪問時笑說：「冇㗎，今次純粹係嚟體驗下，觀摩下。（馬拉松呢？）冇㗎，除咗讀書時期參加過校運會之外，就冇參加過任何賽事。」不過，黃德斌表示今次只是「小試牛刀」，100公里組別就比較困難，所以只是跑22公里賽事挑戰自己。

黃德斌話發哥係佢越野跑嘅教練，今次德斌終於可以測驗下訓練三個月嘅成果啦。（網上圖片）

談及今次參加賽事的原因，黃德斌說：「今年4月嘅時候，就跟住發哥跑山，之後就跑咗條癮出嚟。又咁啱朋友介紹咗個操體能嘅教練畀我，佢就同呢班跑山嘅專家好熟，就一齊訓練。我有時間就會去聽下佢哋訓練，跟住我個教練就同我講：『不如試下啦！我幫你報名，你可以睇下自己訓練嘅成果。』所以，我咪試下囉。」畢竟今次是黃德斌的「處男」跑山比賽，同時又是國際級盛事，到底黃德斌有無信心跑出好成績呢？他回答說：「佢有最低限度嘅完成時間嘅，咁我梗係想喺標準時間完成到，就OK㗎啦，哈哈。」

問及黃德斌衣服上英文字「TRA」的解釋，他解釋說：「係North Face嘅Trail Running Academy咁解。」（黃國立攝）

訪問中提及，當初黃德斌開始「跑山」的原因是因為周潤發（發哥）。問起黃德斌與發哥成為跑友的原由，他說：「嗰時我係跟佢行山嘅，但係行山都唔夠佢行，佢行我都追佢唔到嘅，到知道佢開始跑，就好奇一齊跑下啦。（佢叫埋你定自薦？）自薦嘅，因為佢都唔知我得唔得閒㗎嘛。得咪一齊跑囉，邊個嚟佢都Welcome㗎。佢係我其中一個教練嚟㗎，佢係最先教我跑山㗎。（發哥跑山有幾快？）佢好犀利㗎，智叔都好犀利，方中信都好犀利，我係最渣嗰個嚟㗎，哈哈。（發哥佢哋通常跑邊度？）每個星期都會去跑唔同嘅山，咁先好玩吖。（要野生捕獲發哥咪好難？）係吖，香港咁多山，你真要通山搵。（邊個搵路線？）梗係發哥啦，發哥係香港嘅山主嚟，去到邊都會同我哋講呢個山嗰個咩山。」

黃德斌今次真係全副「武裝」，除了衣物之外，還有飲用水、頭燈、銀哨等。黃德斌：「比賽最緊要安全，因為跑山吖嘛！」（黃國立攝）

黃德斌開始跑啦！（資料圖片）