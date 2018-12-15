分手後三年一齊露營　吳浩康流馬尿感激鍾舒漫仍係身邊！

吳浩康當年與鍾舒漫拍拖兩年多，去到談婚論嫁階段，竟發現吳浩康一個月內連追六個女仔，更被影到當街與女伴街頭擁吻，令鍾舒漫傷透兼即時解除婚約！這對昔日的情侶分手，不但沒有反面鬧不和，近日更相約一同去野外露營，將「再見亦是朋友」發揮到極致！

吳浩康最近在youtube上載了兩段與鍾舒漫一同到大帽山露營的短片，二人除了全程落手落腳紮營，更大玩煮仔兼飲紅酒，相當有情調。到天黑，二人亦坐定定互吐心中情，吳浩康大爆從未過問他感情事的父親亦曾向他抱怨為何會同鍾舒漫分手。

二人一同露營... 網友大讚Sherman 真係好女仔！（網上截圖）

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片中，吳浩康直言不明白鍾舒漫為何願意原諒他，鍾舒漫回答：「我唔覺得係…（要去到唔睬？）係囉。同埋，本身我識你個人，我一早就已經攬晒你成個人，雖然你有令到我唔開心，但未至於要完全同呢個人割席，冇呢樣嘢。」

二人回顧以往情史！（網上截圖）

吳浩康講到最難忘鍾舒漫第一次煮早餐，他更眼濕濕講道：「可能嗰陣時我咁啱遇到嘅階段係…自我價值比較低！嗰下係…好深刻，我記得個情景，多謝你。」而鍾舒漫最難忘就是吳浩康曾因太想念她，提早由內地回港，令她十分感動。片尾，吳浩康亦感謝鍾舒漫仍在他身邊：「雖然我同你已經唔係好似以前嘅關係，台上見。」

吳浩康留下男兒淚！（網上截圖）

鍾舒漫亦在安慰他。（網上截圖）

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曾經相愛過的他們，在彼此心坎留下了自己的一部分，成就了現在的他們。分手後三年，他們仍舊是朋友實屬難得。希望他們彼此能夠找到各相屬於自己的幸福。