【最美的時光】吳尊父子都同初戀結婚　原來專一有得遺傳？

吳尊最近帶着72歲的爸爸一起參加內地真人騷節目《最美的時光》，兩父子都擁有凍齡、帥氣的外貌，經常被網友大讚基因強大。但其實除了亮眼的外表之外，兩父子同樣專一深情，兩人都是與初戀步入教堂，原來「專一」都可以遺傳！

吳尊同老婆由初戀攜手至今，一家四口非常幸福。（微博圖片）

在最新一期節目中，吳尊展示了自己的「人生波形圖」，從童年走到人生這一刻，他經歷了不同的高低起伏，尤其是提及自己15歲拍拖時，吳尊即時甜笑，因為初戀女友就是自己現在的老婆，一路攜手至今，讓在場的人驚訝不已，紛紛表示讚揚。吳尊更即場分享夫妻相處之道：「我覺得可能跟我自己本身很珍惜對方有關係吧，比如說我們不會吵架，冷戰一兩天不會的，我們一定是當天解決掉，所以我覺得我們每一天都是完美的。」吳尊與太太一起走過20幾年，還有一對精靈可愛的仔女，絕對是羡煞旁人。

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而吳爸爸亦表示自己的初戀是在17歲，之後就與這位女朋友相守一生，從來沒有變過，他更笑言吳尊這方面可能是遺傳了自己：「就是堅持只愛一個人，跟我那時候一樣。」看來吳尊和吳爸爸都是專一的好男人。

兩父子不止外貌同樣靚仔有型，連專一都有得遺傳！（微博圖片）

可惜吳媽媽在吳尊23歲的時候因為癌症離世，談及這段人生低潮時期，吳尊就表示很心疼爸爸，因為當時吳爸爸不希望仔女傷心，所以將吳媽媽的病情隱瞞了五六年，獨自一人默默帶着妻子四處求醫：「我覺得我爸比較辛苦，因為我媽媽得癌症，然後我爸都沒有跟我們說，只有他自己一個人扛着。然後直到我畢業之後，過了幾個星期，他們才跟我說，那時候我才知道我媽得了癌症。」而憶起過世的妻子，吳爸爸在鏡頭前也忍不住眼泛淚光。

吳尊坦言媽媽過世是他的人生低潮，他很心疼爸爸一人承受悲傷。（影片截圖）

提及太太去世，吳爸爸都不禁眼泛淚光。（影片截圖）

吳尊兩父子都一樣專一，難怪網友都留言：「家庭教育很重要，專情都會遺傳」、「希望吳家五寶一直幸福下去，吳媽媽會在遠方守護」、「真希望下輩子也遇到吳尊這樣的男人」。