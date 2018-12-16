李若彤自爆不喜歡「王語嫣」原因　坦言愛情路上曾像她一樣傻！

李若彤與古天樂合演《神鵰俠侶》後，憑「小龍女」一角爆紅，更受到了金庸先生的讚賞。之後，她再接演《天龍八部》，在劇中一人分飾王語嫣、王夫人阿蘿、神仙姐姐齊禦風三個角色，更憑此劇榮獲提名《萬千星輝頒獎典禮1997》最佳劇中女角演繹獎。至今，被觀眾譽為「最出色」的王語嫣也是由李若彤所扮演。但她日前在內地節目《一路書香》中，就坦言自己最不喜歡的角色就是「王語嫣」，到底為什麼呢？

李若彤在節目中道：「王語嫣一點性格都沒有，傻呆呆的永遠看着表哥，『我最愛的表哥』，然後表哥對她很差很差，她還是，『我愛死你表哥』。」她更透露自己的愛情觀，稱：「我年輕的時候，會想我不管怎麼樣，我要找一個我自己很愛的人，不管他愛不愛我，可能比我愛我少一點，也沒關係。可是你人生，長大以後你有經歷之後，你會慢慢感覺到，其實不是這樣子的，你找一個愛自己多一點的人，你會感覺更幸福，然後你自己更幸福，你就會更愛對方，所以兩個就互補就更好。」受到網友熱烈討論。

李若彤稱最不喜歡的角色是「王語嫣」。

李若彤覺得「王語嫣」沒有性格！（網上截圖）

不少人讚李若彤演活了「王語嫣」。（網上圖片）

對此，李若彤日前就在微博再留言解釋自己不喜歡「王語嫣」的原因，她表示：「因為她不但沒有突出的性格，而且還傻呼呼地，眼裡心裡只有一個眼裡心裡完全沒有她，只有他自己的慕容表哥。儘管慕容自知不愛她，卻又不令她心死，還自私地令她甘願待在自己身邊，這種折磨和精神虐待有何分別？！」她再道：「幸好金庸先生安排王語嫣，不但遇上段譽，還在最後能清醒地看清一切！最近常猜想，金庸先生是否想藉王語嫣的遭遇，告知世人某些真諦？！不要被雙眼矇蔽，要用心去感受，什麼人才值得你…奈何…當年雖知自己不喜歡王語嫣，不認同她的傻，卻諷刺地很長時間盲目地如她般活着。為何當年沒這領悟呢？哈哈哈不考究了。又忽發奇想，若王語嫣沒遇上段譽，她會有清醒的一天嗎？會的。也應該要。所有人也應該要。」

李若彤再出post回應！（網上截圖）

現年45歲，至今未婚的李若彤亦坦言自己曾與「王語嫣」一樣盲目地活着，不少網民留言：

「姑姑會有一個愛你騎士來到你的身邊的。」

「好在最後醒悟了，什麼時候都不算晚。」

「什麼時候醒悟過來都不會遲。有時侯，總要有一些挫折才能讓我們清醒，才發現自己真正要的是什麼。沒關係的，只要知道了，就能重新起步，迎接精彩和快樂的人生。加油，姑姑，你最棒！」

「只要你現在開心快樂，健康平安，做你自己就好！人只有在真正經歷過之後才會恍然醒悟，一些只是所謂的當局者迷，人生不過大鬧一場，就灑脫淡然些吧！我們會一如既往愛你。」

《天龍八部》段公子和神仙姐姐。（網上圖片）