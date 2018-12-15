【劉德華演唱會】紀念品最平$120有交易　買齊所有款式要過萬蚊

一連20場、在紅館舉行的《My Love Andy Lau劉德華World Tour》今晚正式開騷，除了華仔的精彩表演之外，一些在場外售賣的官方紀念品亦非常吸引，因為它們不止美觀，而且夠晒實用，最貴的是$1480的黑色夾棉防滲透功能外套，而最平的是$120的迷你雙色翻面閃片枕鎖匙扣，如果買齊晒所有款式，都要$11598，聽落過萬元好似好誇張，但相信好多Fans購買時都不會就住就住。

點擊下圖睇睇有咩賣：

真絲絲巾，$480（黃國立攝）

黑色夾棉防滲透功能外套，$1480（黃國立攝）

精美項鍊手鏈套裝，$480（黃國立攝）

華仔手繪吊飾，$295（黃國立攝）

各款T-Shirt，$380至$400；丹寧牛仔外套，$880（黃國立攝）

+ 3 + 2

《My Love Andy Lau劉德華World Tour》紀念品清單：



真絲絲巾，$480

精美項鍊手鏈套裝，480

速乾彈性毛巾，$150

演唱會特別版保瓶，$438

華仔手繪吊飾，$295

純棉Tee，$380

立體印花Tee，$400

高透氣運動Tee，$400

絲光棉閃片繡花Tee，$390

黑色暖暖抓毛拉鍊連帽衛衣，$580

黑色暖暖圓領衛衣，$580

丹寧牛仔外套，$880

黑色透氣彈性防滲透功能外套，$1380

黑色夾棉防滲透功能外套（限量版），$1480

多功能全天候防風雨外套（限量版），$1000

雙色翻面閃片抱枕，$350

迷你雙色翻面閃片枕鎖匙扣，$120

雙色翻面閃片袋，$295

型格繡花棒球帽，$280

多用途三合一旅行組合包，$480

時尚可摺疊背包，$280