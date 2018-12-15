【劉德華演唱會】紀念品最平$120有交易　買齊所有款式要過萬蚊

撰文：李文偉
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一連20場、在紅館舉行的《My Love Andy Lau劉德華World Tour》今晚正式開騷，除了華仔的精彩表演之外，一些在場外售賣的官方紀念品亦非常吸引，因為它們不止美觀，而且夠晒實用，最貴的是$1480的黑色夾棉防滲透功能外套，而最平的是$120的迷你雙色翻面閃片枕鎖匙扣，如果買齊晒所有款式，都要$11598，聽落過萬元好似好誇張，但相信好多Fans購買時都不會就住就住。
點擊下圖睇睇有咩賣：
真絲絲巾，$480（黃國立攝）
黑色夾棉防滲透功能外套，$1480（黃國立攝）
精美項鍊手鏈套裝，$480（黃國立攝）
華仔手繪吊飾，$295（黃國立攝）
各款T-Shirt，$380至$400；丹寧牛仔外套，$880（黃國立攝）
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《My Love Andy Lau劉德華World Tour》紀念品清單：
真絲絲巾，$480
精美項鍊手鏈套裝，480
速乾彈性毛巾，$150
演唱會特別版保瓶，$438
華仔手繪吊飾，$295
純棉Tee，$380
立體印花Tee，$400
高透氣運動Tee，$400
絲光棉閃片繡花Tee，$390
黑色暖暖抓毛拉鍊連帽衛衣，$580
黑色暖暖圓領衛衣，$580
丹寧牛仔外套，$880
黑色透氣彈性防滲透功能外套，$1380
黑色夾棉防滲透功能外套（限量版），$1480
多功能全天候防風雨外套（限量版），$1000
雙色翻面閃片抱枕，$350
迷你雙色翻面閃片枕鎖匙扣，$120
雙色翻面閃片袋，$295
型格繡花棒球帽，$280
多用途三合一旅行組合包，$480
時尚可摺疊背包，$280