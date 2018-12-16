【萬千星輝‧多圖】一文睇晒紅地氈女星盛況　黃心穎陳瀅最搶鏡

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎禮2018》今晚（16日）舉行，揭曉「視帝」和「視后」等獎項花落誰家之前，全台過百藝員都將以盛裝打扮亮相紅地氈，積極打扮務求以最靚、最索一面率先爭一爭頭彩！

以下出場女星有：黃心穎、劉佩玥、蔡思貝、田蕊妮、鄧佩儀、陳庭欣、楊秀惠、湯洛雯、陳敏芝、林秀怡、譚凱琪，當中呼聲最高的「大小姐」林淑敏就以紅色晚裝華麗登場，大騷長腿，簡潔中帶點性感！

心穎超deep V 粉紅裙上陣，自信十足！（梁碧玲攝）

銀白色透視長裙，低調性感又不失氣質！（梁碧玲攝）

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大熱視后方面，胡定欣、李佳芯、唐詩詠和黃智雯亦相當搶鏡，當中陳煒一身透視裙中門大開，霸氣十足，艷壓全場！

煒哥中門大開，大騷有料本錢！（葉志明攝）

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下面還其他女星的相，包括李施嬅、張曦雯、陳瀅、高海寧、康華、薛家燕、謝雪心、何雁詩和譚嘉儀，大家一定不能錯過麥明詩和王君馨！

陳瀅暗紅色長裙，韻味十足！(葉志明攝)

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再看看其他女星的衣着，馮盈盈以白色tube dress紗裙上陣，大騷事業線，而朱晨麗、劉穎鏇、姚子羚、江嘉敏、HANA（菊梓喬）、戴祖儀一樣行氣質路線，散發陣陣仙氣！

FYY以白色tube dress紗裙上陣。（梁碧玲攝）