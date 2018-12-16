指原莉乃宣佈從HKT48畢業　自爆曾被IZ*ONE宮脇咲良挽留

HKT48昨日（15日）舉行7周年演唱會，目前專注IZ*ONE活動的宮脇咲良和矢吹奈子在完成《MAMA》（Mnet亞洲音樂大獎）香港場表演後趕回日本參與演出。在演唱會上，成員兼劇場管理人指原莉乃宣布將會畢業（退出HKT48），令一眾HKT48成員相當震驚，宮脇咲良和矢吹奈子等更當場落淚，氣氛傷感。

指原莉乃在HKT48演唱會宣布畢業，引起日本和亞洲地區熱烈討論。（網上圖片）

宮脇咲良和矢吹奈子以IZ*ONE成員身份參與HKT48演唱會。（網上圖片）

指原莉乃其後透過部落格表示，畢業不是一時衝動，而是在幾年前已經一直在盤算的事，雖然希望一直在HKT48歡樂度過，但她覺得為了自己和組合，畢業是最好決定，特別是宮脇咲良和矢吹奈子專注IZ*ONE活動兩年半時，指原莉乃認為：「成員們在我的羽翼之下，就算有朝一日克服了這次試煉，也失去了它的意義」所以決定畢業。指原莉乃又在昨晚的直播透露，自己和宮脇咲良每天都會透過Line交流，或許感受到指原莉乃萌生去意，所以宮脇咲良最近曾勸她不要畢業，但指原莉乃為了不向宮脇咲良撒謊，最終只向對方回覆表情符號。

指原莉乃在部落格訴說畢業原因。（網上圖片）

指原莉乃宣布畢業後，宮脇咲良等人當場落淚。（網上圖片）

矢吹奈子和 指原莉乃感情甚好，自然也不捨得指原莉乃畢業。（網上圖片）

指原莉乃在2008年以AKB48第五期生身分出道，2012年被揭發違反AKB48戀愛禁令而移籍至HKT48，2013年首次奪得AKB48總選第一名，並於2015至17年連續三年勇奪第一，成為AKB48目前為止唯一一名總選三連霸的成員。指原莉乃最令人印象深刻不單是在各大綜藝節目表現活躍，還有2013年為單曲《戀愛的幸運餅乾》擔任Center，歌曲至今在日本仍深受大眾歡迎。

指原莉乃將在2019年4月28日於橫濱球場舉行畢業演唱會，以及在5月28日於福岡海洋展覽館舉行「指原莉乃大感謝祭」，祝願指原畢業後一切順利！

祝願指原莉乃未來一切順利。（網上圖片）

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