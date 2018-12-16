【萬千星輝】《天國的階梯》風靡一時　金範洙韓國綜藝再唱主題曲

《萬千星輝頒獎典禮2018》於今日（16日）隆重舉行，一眾TVB藝人齊齊競逐視帝、視后、我最喜愛男女角色、飛躍進步男女演員等獎項。其實在2005和2006年，《萬千星輝頒獎典禮》曾設立「最佳外購節目」獎，當時由《大長今》和《阿笨與阿占》奪得，若今年該獎項仍然存在，相信大結局收視高達39.2點的內地劇《延禧攻略》會是頂頭大熱獲獎作品。

TVB多年來播放不少亞洲人氣節目，除了《大長今》、《阿笨與阿占》、《延禧攻略》外，2004年播出的韓劇《天國的階梯》也令香港觀眾印象深刻，「誠俊哥」權相佑和「韓靜書」崔智友的悲劇愛情故事令韓劇迷哭個不停，而主題曲《想你》更成為當時不少師奶觀眾的手機鈴聲，可見《天國的階梯》在當時影響力非常大。

TVB會否為《延禧攻略》再次設立「最佳外購節目」獎？（網上圖片）

《天國的階梯》在香港播出時深受歡迎。（網上圖片）

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而昨晚播出的JTBC綜藝節目《認識的哥哥》邀請《想你》主唱金範洙和實力派女歌手Gummy擔任嘉賓，兩人演繹多套韓劇主題曲，特別是Gummy和金範洙先後獻唱《天國的階梯》主題曲《想你》時，主持人姜鎬童、李壽根、Super Junior的金希澈等人均相當陶醉，而各位韓劇迷聽到《想你》一曲時，相信都勾起追看《天國的階梯》時的回憶。此外，Gummy又演繹《太陽的後裔》主題曲《You are my everything》，而金範洙則翻唱由Ailee主題的《鬼怪》插曲《初雪般走向你》，同樣令大家聽出耳油。

金範洙和Gummy為《認識的哥哥》擔任嘉賓，獻唱經典韓劇歌曲。（影片截圖）

雖然《天國的階梯》2004年在香港播出時，在坊間引起強烈回響，但當年《萬千星輝頒獎典禮》未有設立「最佳外購節目」獎，而翌年設立該獎項時，則由最高收視高達50點的《大長今》奪得，不過《天國的階梯》即使沒有獲獎，仍令香港觀眾記憶猶新。至於今年《萬千星輝頒獎典禮》獎項花落誰家，就要留到今晚八點半揭曉。

金範洙唱《想你》時，有勾起你煲劇回憶嗎？（影片截圖）

Gummy的歌聲同樣令人陶醉。（影片截圖）

一齊欣賞金範洙演唱《想你》啦！