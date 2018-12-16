AOA雪炫重感冒繼續上台表演　公司賴吸入煙花暈倒遭批評？

韓國女團AOA昨天出席於首爾高麗大學，舉行的室外公演活動。6位成員申智珉、徐酉奈、申惠晶、權珉娥、金雪炫和金澯美無懼寒冬，穿上熱褲短裙，一共獻唱《Bingle Bangle》、《Excuse Me》、《Like A Cat》和《Heart Attack》4首歌。表演期間，成員雪炫竟出現作嘔的情況，最後更暈倒台上？

在昨天公演的影片中可見，AOA唱到《Like A Cat》一半時，雪炫突彎下腰，幾次出現作嘔的情況。雖然雪炫非常敬業，盡量保持笑容完成演出，不過見到她表現得相當辛苦。而台上一同表演的成員，亦留意到雪炫身體不適，其中珉娥及澯美都一直觀察著雪炫的表情。《Like A Cat》表演完成後，雪炫更需要用手支撐著地下，遲遲未能站起來。雖然雪炫想堅持完成最後一首歌，可是始終無法繼續，暈倒在台上需由工作人員攙扶落台，透過現場咪高風，更多次傳出她作嘔聲音。

公演剛開始時，雪炫的身體仍未出現異樣。（影片截圖）

+ 10 + 9 + 8

寒風下仍穿短裙演唱 經理人公司解釋後粉絲不賣帳

雪炫下台後，智珉就向現場觀眾交代，雪炫因為重感冒而不適，請粉絲不要擔心。而其餘5位成員都有默契地，補上雪炫的位置，順利完成表演。影片在網上廣傳後，粉絲都非常擔心偶像的情況，批評公司在寒冷的天氣，安排成員穿上短褲表演。而AOA所屬公司FNC娛樂期後發聲明指，雪炫因吸入公演中的煙花而暈眩。她隨即被送往醫院完成治療，並已回家休息。

而公司也表示日後會更關注藝人的健康，對擔心的粉絲道歉。可是粉絲當然不賣帳，紛紛指責公司把責任推卸至演兇單位上，何況智珉現場已交代雪炫患重感冒，希望公司能更重視藝人身體，而不是向大眾作虛假解釋。後來FNC娛樂再發聲明補充指，雪炫只是患輕感冒，以致頸部發腫，加上當天因為現場舞台的熱氣而瞬間感到呼吸困難。另外亦澄清，舞台使用的煙花對人體無害。

《Like A Cat》後段，雪炫多次出現作嘔的情況，不過她也敬業地完成歌曲。（影片截圖）

AOA雪炫暈倒經過：