IU演唱會手執湖水綠色咪　唱《A Gloomy Clock》憶好友SHINee鐘鉉

韓國人氣女歌手IU（李知恩），昨天在新加坡舉行個人的十周年演唱會《2018 IU 10th Anniversary Tour Concert이지금 dlwlrma》。昨晚的演唱會上，IU特別為一年前失去的好友SHINee鐘鉉，唱出兩人的合作歌《A Gloomy Clock》，全場粉絲的手燈更一同換成SHINee的應援色珍珠湖水綠色。

IU與SHINee鐘鉉向來是非常要好的朋友，2013年時鐘鉉特別為IU創作了《A Gloomy Clock》，親自作曲作詞外，更親自參與Featuring。當時鐘鉉更義字當頭，沒有向她收取任何創作費。一年前IU失去這位好友，相信亦花了很長的時間走出傷痛。而昨天的演唱會上，IU就提及即將會表演一首，演唱會流程上沒有的歌曲。期後她就走到台邊，把手上原本的紫色咪高風，換成代表SHINee的珍珠湖水綠色咪高風，並對現場粉絲說：「接下來這首歌，是為了一位我很想念的人。」

IU在昨天的演唱會上，特別換上珍珠湖水綠色的咪高風。（影片截圖）

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隨即現場播出《A Gloomy Clock》的前奏，引起粉絲的尖叫聲外，現場所有手燈也同一時間變成湖水綠色，就像SHINee演唱會的珍珠湖水綠色海一樣。最驚喜必定是歌曲播出時，鐘鉉Featuring的歌聲也一同播出，就像現場與鐘鉉合唱一樣。不少粉絲得悉IU暖心的舉動後，都非常感謝她讓大家能夠再一次，欣賞到鐘鉉溫暖的歌聲。還有兩天便是SHINee鐘鉉離世一年的日子，IU用這種方法回憶好友，相信也能成為粉絲一點的安慰。

鐘鉉免費幫IU作《A Gloomy Clock》，顯出兩日深厚的友情。（網上圖片）