張敬軒IG玩「你問我答」變感情台　為網友解答愛情奇難雜症

Instagram（IG）自從推出「你問我答」功能後，一眾藝人經常用此功能交流，而在社交平台非常活躍的張敬軒昨晚（16日）亦用「你問我答」功能，歡迎各位歌迷向他提問，不少人除了問他有關音樂、信仰、日常生活和搞笑抵死問題外，竟然有不少人向軒仔詢問感情問題，所以軒仔自封「白jerjer」、「白鋼琴」，為網友解答愛情疑難。

軒仔喺IG Story玩「你問我答」，而網友疑問都包羅萬有。（網上圖片）

張敬軒在網上走搞笑路線，不過解答網友愛情疑問時態度相當認真。（資料圖片）

如果要記者嚴選最精闢的回論，必定是有人問男人為何過不了情關，軒仔說：「兩個字：鹹濕」，相信大家都非常有共鳴！另外，有歌迷與男友拍拖八年，正糾結兩人關係是否「合久必分」，軒仔認為世事無絕對，不過他覺得「要結婚最好就親（襯）最熱戀嗰幾年結婚，忍讓度高啲，磨合時間亦都容易過啲」；亦有網民的男友喜歡已讀不回，軒仔則希望該名網友先從自己身上找出問題，唔好覺得人哋對自己好唔好，要諗自己有無成為一個可以吸引人對自己好嘅人；又有人與追求中的女性朋友關係惡劣，問軒仔該如何是好，軒仔直言：「如果真係唔啱嘴型就做番朋友啦」。

有唔少拍拖多年嘅網友對未來應否結婚感到迷茫，軒仔就叫大家熱戀期好結啦。（網上圖片）

點解男人永遠過唔到情關？張敬軒話因為鹹濕。（網上圖片）

戀愛中的網友要搵軒仔解決問題，而經歷失戀之痛嘅歌迷更需要軒仔安慰。有位和軒仔一樣來自廣州的歌迷與丈夫分開，令她覺得一個人很辛苦，聽到軒仔的歌時不禁落淚，軒仔就回應安慰：「我哋嘅人生就好似搭巴士一樣,可能有啲人會由起點站陪你搭到去終點站；有啲人雖然同你一齊喺起點上車，不過中途發現自己屎急，所以急急腳落咗車，總之無論為咗佢、為咗自己，都當佢係有迫不得已嘅原因。有時原諒人係為咗原諒自己，放過自己，再等待下一條茂利上車。」其實無論感情定係同任何人相處，軒仔呢個「巴士理論」都相當啱數啊！

有來自廣州的歌迷與老公離異，感到非常辛苦，軒仔希望對方不要只執着於眼前的人。（網上圖片）

齊齊睇「白鋼琴」點解答感情問題

+ 2

此外，老友王菀之近日被傳有喜，有歌迷向張敬軒求證時，他回答：「齋睇肚腩唔作準 #佢keep住有咗十幾年」，不過就未有正面回應Ivana係咪真係有喜啦。唔知道軒仔嘅答案有無解決到大家嘅疑問呢？

被問到好友Ivana係咪有喜，軒仔就用爛gag回應，不過就無正面解答問題啦。（資料圖片）

幫大家解答咁多愛情疑問，難怪軒仔自封「白jerjer」同「白鋼琴」啦！（網上圖片）

軒仔究竟點回應網友嘅奇難雜症呢？