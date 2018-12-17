【MAMA 2018】IZ*ONE權恩妃表演上衣下滑　意外露出姣好身材

韓國大型頒獎典禮《MAMA》（Mnet亞洲音樂大獎）雖然已完滿結束，可是話題依然不斷。不只14日的香港頒獎禮，日本和韓國的典禮及賽果也討論度十足。其中有WIZ*ONE（IZ*ONE粉絲）提到，原來IZ*ONE在日本表演《Rumor》時，隊長權恩妃衣服下滑，差點發生驚險的走光事件。

12日的《MAMA》日本頒獎禮上，IZ*ONE帶來了《Memory》、《La Vie en Rose》和《Rumor》三首歌。12位成員張元英、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安宥真、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金彩元、金珉周和李彩讌穿上藍白色的打歌服勁歌熱舞。有粉絲就發現，原來權恩妃唱最後一首歌《Rumor》時，西裝外套內的背心不斷下滑，意外露出姣好的身材。可是面對上衣下滑，權恩妃都非常專業，完全沒有異樣地完成整個表演。

IZ*ONE權恩妃表演《Rumor》時，差點出現走光的驚險場面。（影片截圖）

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同時幸好權恩妃有一把長髮，幫忙遮掩前胸，所以沒有出現走光的情況。不過邊看表演的粉絲，可是說非常驚險，擔心偶像萬一在大型頒獎禮上走光。由於IZ*ONE向來打扮密實，亦不是走性感路線的女團，所以權恩妃的好身材又再一次驚艷粉絲。早在《Produce 48》播出時，不少粉絲已留意到權恩妃姣好的身材，就連宮脇咲良都認證她是「Nice Body」！雖然她沒有刻意展示驕人的身型，可是依然逃不出粉絲眼利的觀察。希望下次造型師能夠更小心IZ*ONE的服裝，避免成員們走光的機會。

權恩妃雖然沒有展露身材，可是當然逃不過粉絲的目光！（網上圖片）