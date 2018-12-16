【萬千星輝】馮盈盈得兩獎成大贏家　下一步做女主角？

馮盈盈在《萬千星輝頒獎典禮2018》中先後奪得「飛躍進步女藝員」以及與拍檔麥明詩、陸浩明憑《#後生仔傾吓偈》奪「最佳節目主持」，獲兩獎成為大贏家之一。

盈盈獲獎後接受《香港01》訪問，提到成為女飛躍得主，她直言未夠班：「好多地方仲要進步，得到這個獎我有點心虛，所以要更努力，去值得這個獎，也要感恩公司給予機會。」問到明年目標，「我仍然希望是與麥明詩、陸浩明拿拍檔獎，現在接Job都要一齊接，等公司不會拆散我們。」

盈盈得獎忘記感謝男友，笑言會想辦法「補鑊」。（梁碧玲攝）

女飛躍被指是盈盈與麥明詩之爭，她則謙稱：「要知道麥明詩有份入圍女主角，這一刻仍未頒的，若果她得獎我非常戥她開心，但入圍已是肯定，我會向她學習。」即是下一步想做女主角？「有目標去努力是好事。」

盈盈指「最佳主持」並非一個人功勞，帶望公司不會拆散她與麥明詩及陸浩明這個「鐵三角」。（梁碧玲攝）

盈盈在宣佈獲獎時表現驚訝，她笑言：「我知道O嘴到被cap圖，因為實在太驚訝了，我會在社交網再寫一篇，確定我沒有在台上漏掉任何人。」問到是否忘了男友？盈盈笑言：「他一直在身邊支持，飽受我情緒煎熬，忍耐我的錯誤，除咗佢仲有很多人要感謝。」