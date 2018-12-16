【萬千星輝】歐陽震華做頒獎嘉賓不忘爭飯食：唔係一定要搵林文龍

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2018》在最後大獎「最佳劇集」頒發之先，頒發了「最受歡迎電視女角色」和「最佳女主角」兩個獎項，兩獎分別由陳煒和李佳芯獲得，而頒發嘉賓是「無綫福將」歐陽震華。歐陽震華頒「受歡迎電視女角色」便借機會向一直以來幫助過他的人致謝，多謝完無綫高層曾勵珍後，他便感謝另一位高層樂易玲，又大讚她公私分別和懂得將心比己：「樂小姐其實做得佢份工做得好好，佢同份其實同特首差唔多，做得點好都有人投訴。」他又多謝前高層梁家樹致謝，指這個多謝已經欠他足足18年。

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在頒視后前，歐陽震華又繼續他的謝辭：「多謝老闆陳生（陳國強），我記得兩年前一個大型活動裏面，我係第一次同佢咁接近，佢話Bobby，你做戲愈來愈好。」他笑指自己想多謝對方時，對方已經行開了：「唔係我冇禮貌，係你行得快。」多謝完李寶安後，他又指最迎北上了去中央台音樂節目：「證明我（拍合拍劇）唔需要審查，我仲有市場，唔係一定要搵林文龍，係，林文龍係靚仔，但係我忠心，我流住TVB嘅血，樣可以微調，林文龍就眼尾跳喇！」最後他又向貴賓席的余詠珊說希望未來日子有機會再講得獎感受。

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