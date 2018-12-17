張栢芝首度承認已產下第三胎　微博發帖：小王子滿月了母子均安

上月底有傳媒影到張栢芝媽媽現身養和醫院，忽然傳出栢芝誕下第三胎嘅消息，不過一直未得到當事人正面回應。及後盛傳產後應該正在坐月嘅栢芝不時被野生捕獲，帶Quintus到遊艇會玩又喺寓所附近舉行嘅義賣領養活動現身，仲幫許廷鏗拍片為叱咤頒獎禮拉票，舉動實在唔太似一個坐月中嘅媽媽。不過呢日官方微博終於正式宣佈，栢芝真係生咗第3胎仲已經滿月啦！

張栢芝多年來親力親為湊大兩個囝囝，係公認嘅好媽媽。（視覺中國）

張栢芝工作室於官方微博發文，承認栢芝誕下第三胎，係一位小王子。（張栢芝工作室微博）

張栢芝工作室12月17日早上8點30分於官方微博發文，承認栢芝誕下第三胎，不過就未能如願生女，第三個小朋友都係仔：「親愛的影迷朋友、媒體朋友、合作夥伴，工作室非常開心地代表栢芝分享一則喜訊：張栢芝女士已於11月誕下第三子，母子均安。孩子與家人是栢芝一直以來守護的最重要的人，在接下來的日子裏，栢芝會全力為三個孩子創造更加優越的成長條件，同時也會努力帶來更好的作品。 “小王子”滿月了，感謝大家的關心與祝福！」

栢芝官方承認產子消息一出，馬上進佔成為熱搜榜第一及第六位。（微博圖片）

栢芝為小王子準備滿月禮品，同大家分享喜悅。（微博圖片）

文中並未有透露BB爸爸身份，微博亦有流出栢芝送出嘅滿月禮物，一盒曲奇餅以及印有栢芝加三個仔仔卡通樣嘅卡片。據知栢芝會喺香港休養，暫未有演藝工作復出時間表，不過栢芝喺15號忽然重新使用佢嘅Facebook帳戶，轉載大量其個人品牌嘅宣傳照及片段，仲有一張裸背印有品牌logo嘅相片。現年38歲嘅栢芝同謝霆鋒先後誕下兩個囝囝Lucas與Quintus，2011年離婚後感情世界成謎，不過栢芝一直表示仍相信愛情，仲曾經喺網上留言話今年內要生個BB女，唔知佢會唔會繼續生追返個女呢？

12月15號張栢芝再次活躍於Facebook，上載呢張裸背圖，左背logo正係張栢芝三字。（張栢芝Facebook）