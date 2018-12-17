內地網公開大婚賓客「名單」可畀錢參加　阿嬌嬲嬲：不要受騙！

在今年五月榮升人妻的鍾欣潼（阿嬌），將會在12月20日在港補擺喜酒，但萬萬想唔到在這個幸福時刻倒數之際，竟然有人借機會進行詐騙，在網絡上聲稱只要給予2.5萬人民幣（約2.8萬港元），就能參加阿嬌的婚禮並可同明星賓客合照，搞到阿嬌嬲嬲豬即時透過社交網站講個明白，呼籲大家不要受騙「絕對絕對不會是可以買位入場的」。

阿嬌5月時已在美國出嫁。（網上圖片）

距離阿嬌結婚大日子還有3日時間，正正因為阿嬌是大明星，於中港台娛樂圈中有唔少明星好朋友，想必到時一定有好多明星賓客相聚香港參加婚宴。因此網絡上正有人借機會進行詐騙，自稱是屬於香港的某娛樂公司，並詳細例出會參加婚宴的明星，包括成龍﹑楊穎﹑洪金寶﹑楊丞琳﹑黃曉明﹑周潤發﹑古巨基﹑王祖藍﹑林峯等人，只要每人給予2.5萬人民幣（約2.8萬港元），就可以參加是次婚宴，講到「似層層」。

網絡上某自稱是娛樂公司的借機會進行詐騙。（網上圖片）

而幸好阿嬌見到該事件就立即透過社交網站出來講清楚，以免有人受欺騙上當：「近日留意到有騙徒訛稱可收錢安排在本月20號參加我和Michael的婚宴。多謝各位喜愛及希望祝福我和 Michael 的朋友，但千萬不要受騙 ，因為是私人飲宴，絕對絕對不會是可以買位入場的。」並承諾當晚的精彩時刻會同大家分享：「當晚的happy moments，一定會透過媒體和在我的社交平台上與大家一齊分享 。」唔少網友都話幸好有阿嬌提醒，否則真的會受騙上當「現在騙子花樣真多啊」，雖然粉絲不在現場，但大家的心還是同阿嬌同在的，望她一直一直幸福下去。

阿嬌怕有人受騙，立即在社交網站講清楚。（網上圖片）

阿嬌話今次婚禮是屬於私人飲宴，絕不是公開的。（網上圖片）

阿嬌為了人生大事亦可以話傾盡而出，為了做靚靚新娘連月來不停健身減肥，更拍埋影片同大家見證這個幸福時刻。而作為她同公司大師兄的謝霆鋒亦相當夠意思，送上鋒味喜餅賀阿嬌出嫁，阿嬌都深存感謝：「多謝師兄霆鋒送給我的鋒味喜餅，美美的包裝，多謝他的心意。」