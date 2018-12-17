「龍五」向華強搞70歲生日派對　粒粒巨星堪比金像獎

昨晚（12月16日）是無綫電視《萬千星輝頒獎典禮》，但如果對TVB藝人沒甚麼興趣的話，可能就會苦無選擇。不過，除了TVB節目之外，昨晚亦是影壇大哥大「龍五」向華強先生擺70大壽的日子。不用多說，出席的影視紅星比起電視上的《萬千星輝頒獎典禮》有過之而無不及。

壽星向生在太太及兒子陪同下到場，心情大好。（林迅景攝）

古天樂既是影帝、亦是視帝！（林迅景攝）

「龍五」向華強先生70大壽生日Party中，出席的有，古天樂、邱淑貞、曾志偉、劉青雲及郭藹明、張智霖及袁詠儀、關芝琳、任達華及琦琦、陳小春一家，就連憑無綫劇集《果欄中的江湖大嫂》提名視帝的黃浩然都有出席。

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向華強一家接受傳媒訪問時，被問到有甚麼生日願望，他笑言：「再（活）多廿年啦，唔好太老，太老真係唔掂。」向華強太太Sweet爆補充說：「我90，你99歲，大家一齊走。」向佐也表示，凖備了一幅畫送給爸爸。至於「龍五」向華強會否重出江湖與周潤發（發哥）繼續合作呢？「龍五」笑說：「唔好再搞龍五啦。」