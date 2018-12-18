【鈕承澤性侵案】台名嘴爆背後唔簡單：後面有人幫他收拾爛攤子

52歲的台灣導演鈕承澤，被控涉嫌性侵其執導的新片《跑馬》女工作人員風波，最後以150萬元台幣（約37萬港元）作交保，目前等待警方最終調查結果中。案件至今仍未有定論但仍持續廷燒，台灣名嘴許聖梅更透過談話性節目大爆，指出鈕承澤背後一啲都唔簡單，每每出事就有人幫他收拾爛攤子，疑都跟SOP（標準作業程序）流程走，全都安然度過任何難關。

鈕承澤以150萬元台幣（約37萬港元）作交保。（視覺中國）

作為資深媒體人的許聖梅，批評鈕承澤是一位好有爭議又好難相處的演員同導員，面對這件性侵案的態度，他所公開表現出來的一切似乎事先預演過，認為他完全唔覺得自己有錯：「他還在對社會控訴，表示他對整件事情，他都不認為他有錯。」

許聖梅又舉出例子，透露就好似當年爆出他強吻張鈞甯的事件，他竟然當眾對某一位記者大鬧：「豆導可以當著大家的面罵那個記者，而且直接飆髒話，罵了之後又說張鈞甯我以後不會跟她合作。」等他酒醒了之後，有感自己將事件鬧大就由經理人出面代為道歉，最後先平息這件事。在媒體人心中他是非常囂張的。

許聖梅指出 鈕承澤背後非常唔簡單。（網上圖片）

許聖梅都好懷疑為何有嫻媒體站在鈕承澤立場為他說話呢？（視覺中國）

而今次涉嫌性侵案事件之後，就有一個好奇妙的現象，就是有媒體竟然站在鈕承澤的立場為他說話，指出這一些內容怎麼是一個加害者的心情：「好奇怪哦！某一家媒體就用史詩般的讚頌的手段，去講豆導這個人有多可憐，面對了排山倒海的壓力，他睡不著，他無法面對他的母親，他的心裡有多麼的煎熬，這一些內容應該是被害者的心情，怎麼會是一個涉及性侵案的加害者的心情。」令她懷孕背後唔簡單。

許聖梅亦認為台灣的電影圈亦被下封口令。（網上圖片）

根據過往鈕承澤出包事件，其實都好快被解決掉，許聖梅指出絕對是有貴人護體：「豆導人生中都有貴人，他前面犯錯他後面就會有人幫他收拾這個爛攤子，這幾天等在豆導家的門口，永遠有飲料喝，永遠有人招呼，就是背後在幫他收爛攤子的人。」更揚言這件事情發生了之後，台灣的電影圈被下封口令，冇任何一個人出來幫這個女性工作人員說任何一句話，而他則有律師護身，無論出庭還是面對警方的偵訊，律師都會幫他做辯護，而受害女子則是一個人面對。