宋慧喬搣甩粗腳兩大秘訣公開　除咗夜晚禁食仲有咩秘技

今年已經37歲的韓國女演員宋慧喬，近日拍住小鮮肉朴寶劍出演人氣韓劇《男朋友》，人氣再次急升。講到成功的女人，「喬妹」可說是代表之一。除了演藝事業成功外，更於2017年與宋仲基拉埋天窗，成為幸福人妻。已經出道12年的宋慧喬，美貌更是逆齡成長。近日公開的全新廣告中，她更穿上熱褲大曬一對纖幼的美腿。

最近的春裝廣告中，宋慧喬以熱褲和短裙，配搭輕便的上衣，大曬一對美腿。除了長腿非常纖幼外，更像20代少女一樣又白又滑，不少粉絲都驚嘆，即將踏入40歲的宋慧喬，依然保養得非常之好。不過宋慧喬初出道時，並不像現在一樣纖瘦，當時帶著Baby Fat出道的她，多年來都被笑「小腿粗而短」。上年宋宋大婚，宋慧喬狠下心減肥，終擺脫陪伴自己多年的「肥肉」。

最新的廣告中，宋慧喬不單大曬長腿，S Line亦非常搶鏡！（網上圖片）

講到宋慧喬減肥的秘方，除了運動外，日常飲食也要控制得非常適宜。宋慧喬早前就在節目提及過，豆腐和檸檬水是她減肥的最大幫手。她提到早午餐都會按正常份量食用，可是盡量避免進食熱量高的食物，例如煎炸食品等。可是晚餐中，喬妹就只會吃豆腐或用其他低熱量高纖的食物，如黃豆及雞蛋等代替。每次只吃到8分飽外，進食時間也需要維持固定，盡量在晚上6時後停止進食。

豆腐和檸檬水原來是宋慧喬，保持美好身段的好幫手。（網上圖片）

+ 10 + 9 + 8

除了豆腐外，傳說檸檬水也是宋慧喬減肥的獨門秘訣。檸檬不但有助清潔腸道，促進消化系統活動，亦幫助排出體內毒素。不過網上資料就講到，其實檸檬水並沒有直接的減肥作用，可是檸檬的味道能增加喝水的意慾，因而增多飲水的次數。正所謂「女人是水做的」，水的確能最有效地清除體內的毒素，亦能加強身體新陳代謝，甚至有美顏的功效。配合適量的運動，像宋慧喬一樣不時帶著愛犬散步，相信瘦身必定事半功倍。

喬妹閒時會帶同愛犬散步，更分享在外地拍攝結束後，會行路回休息的地方。（網上圖片）